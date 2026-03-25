Vietjet lancar penerbangan langsung S’pura-Nha Trang mulai 1 Jun
Mar 25, 2026 | 5:12 PM
Nha Trang, Vietnam. - Foto VIETJET
Warga Singapura yang merancang ke Nha Trang, Vietnam kini mempunyai satu lagi pilihan penerbangan bajet dengan pelancaran perkhidmatan langsung Vietjet.
Penerbangan bermula 1 Jun 2026, memperluaskan lagi ketersambungan udara antara Singapura dengan destinasi tepi pantai popular Vietnam ini.
