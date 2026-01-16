Nasi Beriani dengan daging lembu antara hidangan klasik yang disediakan di The Buffet Club. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Sebelum The Buffet Club, lokasi ini terkenal sebagai ruang majlis perkahwinan. Kini ia menjadi ruang besar selesa yang mengumpulkan anggota keluarga dan sahabat handai. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Pemilik The Ballroom Singapore dan kini The Buffet Club, Shaikh Qamal Adam dengan pengurus besar The Buffet Club, Encik Zainal Abidin Ismail. The Buffet Club terletak di 86 East Coast Road. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Dari majlis perkahwinan ke bufet di The Buffet Club Daripada majlis perkahwinan kepada pengalaman makan harian, dua jenama tempatan berkembang hasil permintaan pelanggan setia. Bermula sebagai The Ballroom Singapore pada 2019, reputasi hidangan majlis perkahwinan yang menjadi bualan tetamu membawa kepada pembukaan The Buffet Club – lantas membolehkan orang ramai menikmati semula sajian ikonik seperti biryani dam, kuih muih dan masakan Selat Melaka tanpa menunggu kad jemputan. Satu lagi jenama, The Wonderment Collective pula menawarkan konsep kafe melalui Pomegranate, yang menyajikan set high tea halal.

Bagi pemilik The Ballroom Singapore dan kini The Buffet Club, Shaikh Qamal Adam, setiap hidangan yang keluar dari dapurnya di 86 East Coast Road bukan sekadar sajian biasa.

Beliau sentiasa menganggapnya hasil daripada kepuasan dan berkat doa.

“Apabila pelanggan makan dan berpuas hati, itulah barakah bagi kami. Rasa puas apabila pelanggan tahu bahawa terdapat banyak usaha yang dilakukan bagi memastikan kualiti makanan disediakan dengan baik,” katanya semasa diwawancara Kaki Makan baru-baru ini.

Ini dapat dilihat dan dirasa dalam setiap hidangan yang dihidangkan di bufetnya.

Sejak mengambil alih ruang tersebut pada 2019 semasa ia dikenali di bawah jenama The Ballroom Singapore, Shaikh Qamal menekankan bahawa fokus utama perniagaan perkahwinan lebih tertumpu pada makanan.

“Tetamu datang jauh semata-mata untuk menghadiri majlis, dan kami tidak mahu mereka pulang dengan rasa kecewa. Justeru itulah elemen yang sangat saya tekankan sejak memulakan perniagaan perkahwinan adalah makanan,” katanya.

Bagi Shaikh Qamal, makanan bukan sekadar untuk tetamu, tetapi juga beliau ingin pastikan ia meninggalkan kesan yang baik kepada keluarga pengantin.

“Ini majlis keramaian, dan kami mahu pastikan makanan yang mereka nikmati meninggalkan kesan yang baik, bukan sahaja buat kami, tetapi juga untuk ibu bapa pengantin. Alhamdulillah, walaupun selepas majlis, apabila kami bertemu ibu bapa pengantin, mereka selalu memberitahu bahawa tetamu masih membicarakan makanan itu, bahkan beberapa bulan atau tahun selepas majlis selesai,” katanya.

Kini, pelanggan tidak perlu menunggu majlis perkahwinan atau kad jemputan untuk menikmati hidangan The Ballroom.

“Mereka boleh datang dan menikmati hidangan dimasak kami pada bila-bila masa,” kata Shaikh Qamal.

Pada masa yang sama permintaan untuk menikmati hidangan tanpa menunggu majlis mendorong mereka menubuhkan Food ETC, sebuah platform penghantaran dan katering ke rumah dan pejabat.

“Sambutannya cukup baik sejak ia ditubuhkan,” jelasnya.

Peralihan dari majlis perkahwinan ke bufet sepenuhnya bukan mudah.

Ini kerana bagi majlis perkahwinan, pihaknya hanya menyediakan maksimum 20 jenis hidangan, ditambah kuih.

Tapi di The Buffet Club, sekurang-kurangnya 80 hingga 90 jenis hidangan perlu disediakan.

Tetamu majlis, kata beliau biasanya akan terus menuju ke sajian biryani. Begitu juga di The Buffet Club.

Pada awalnya, ia satu cabaran besar untuk mengurus kuantiti, mengelakkan pembaziran, dtapi pada masa yang sama, pelanggan tidak berasa kekurangan atau menunggu lama bagi hidangan tertentu ditokok,” jelasnya.

Seperti The Ballroom, kini di The Buffet Club juga terkenal dengan berianinya yang penuh dengan rempah dan nasi yang gebu, manakala dagingnya lembut hingga cair di mulut. Baginya, setiap usaha menjaga kualiti, rempah, cara penyajian dan kebersihan adalah penting.

Di sini pelanggan juga dapat menikmati masakan Melayu. Hidangannya seperti nasi lemak kukus, sambal goreng pengantin, rawon tetelan, asam pedas, ayam bakar padang dan pelbagai lauk kampung menjadi antara pilihan kegemaran pelanggan tetap, terutama bagi generasi lebih berusia yang membesar dengan cita rasa ini.

Pada masa yang sama, restoran ini turut menawarkan hidangan Barat dan Asia lain yang lebih ‘ringan’ dan memenuhi selera golongan muda, termasuk beberapa pilihan pasta, daging panggang serta stesen makanan ‘live’ nasi ayam Hainan.

Gabungan ini menjadikan sajian bufet di sini sesuai untuk pelbagai peringkat umur, daripada kanak-kanak dan remaja, hinggalah ibu bapa dan warga emas.

Bagi menjadikannya lebih mesra keluarga, harga bufet ditetapkan pada $79++ bagi dewasa, percuma satu dan $19++ bagi kanak-kanak, membolehkan pelanggan menikmati hidangan berkualiti dengan nilai yang dianggap berpatutan.