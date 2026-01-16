The Buffet Club juga menyediakan stesen yang menyajikan Nyonya laksa secara langsung. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

The Buffet Club juga menyediakan stesen yang menyajikan Nyonya laksa secara langsung. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Selain sajian makanan Melayu, antara hidangan lain yang ada di The Buffet Club termasuk kari daging hijau Thailand. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Selain sajian makanan Melayu, antara hidangan lain yang ada di The Buffet Club termasuk kari daging hijau Thailand. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Rawon tetelan antara hidangan yang boleh dinikmati pengunjung. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Rawon tetelan antara hidangan yang boleh dinikmati pengunjung. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Nasi beriani dengan daging kambing antara hidangan klasik yang disediakan di The Buffet Club. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Nasi beriani dengan daging kambing antara hidangan klasik yang disediakan di The Buffet Club. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Sebelum The Buffet Club dibuka, lokasi ini terkenal sebagai ruang majlis perkahwinan. Kini ia menjadi ruang besar selesa yang mengumpulkan anggota keluarga dan sahabat handai. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Sebelum The Buffet Club dibuka, lokasi ini terkenal sebagai ruang majlis perkahwinan. Kini ia menjadi ruang besar selesa yang mengumpulkan anggota keluarga dan sahabat handai. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Pemilik The Ballroom Singapore dan kini The Buffet Club, Shaikh Qamal Adam dengan pengurus besar The Buffet Club, Encik Zainal Abidin Ismail. The Buffet Club terletak di 86 East Coast Road. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Pemilik The Ballroom Singapore dan kini The Buffet Club, Shaikh Qamal Adam dengan pengurus besar The Buffet Club, Encik Zainal Abidin Ismail. The Buffet Club terletak di 86 East Coast Road. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

The Buffet Club juga menyediakan stesen yang menyajikan Nyonya laksa secara langsung. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

The Buffet Club juga menyediakan stesen yang menyajikan Nyonya laksa secara langsung. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Selain sajian makanan Melayu, antara hidangan lain yang ada di The Buffet Club termasuk kari daging hijau Thailand. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Selain sajian makanan Melayu, antara hidangan lain yang ada di The Buffet Club termasuk kari daging hijau Thailand. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Rawon tetelan antara hidangan yang boleh dinikmati pengunjung. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Rawon tetelan antara hidangan yang boleh dinikmati pengunjung. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Nasi beriani dengan daging kambing antara hidangan klasik yang disediakan di The Buffet Club. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Nasi beriani dengan daging kambing antara hidangan klasik yang disediakan di The Buffet Club. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Sebelum The Buffet Club dibuka, lokasi ini terkenal sebagai ruang majlis perkahwinan. Kini ia menjadi ruang besar selesa yang mengumpulkan anggota keluarga dan sahabat handai. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Sebelum The Buffet Club dibuka, lokasi ini terkenal sebagai ruang majlis perkahwinan. Kini ia menjadi ruang besar selesa yang mengumpulkan anggota keluarga dan sahabat handai. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Pemilik The Ballroom Singapore dan kini The Buffet Club, Shaikh Qamal Adam dengan pengurus besar The Buffet Club, Encik Zainal Abidin Ismail. The Buffet Club terletak di 86 East Coast Road. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Pemilik The Ballroom Singapore dan kini The Buffet Club, Shaikh Qamal Adam dengan pengurus besar The Buffet Club, Encik Zainal Abidin Ismail. The Buffet Club terletak di 86 East Coast Road. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

The Buffet Club juga menyediakan stesen yang menyajikan Nyonya laksa secara langsung. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

The Buffet Club juga menyediakan stesen yang menyajikan Nyonya laksa secara langsung. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

The Buffet Club bawa cita rasa lauk pengantin ke meja bufet Ubah strategi daripada bidang perkahwinan ke restoran berkonsep bufet buahkan hasil

Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Bagi pemilik The Ballroom Singapore dan kini The Buffet Club, Shaikh Qamal Adam, setiap hidangan yang keluar dari dapurnya di 86 East Coast Road bukan sekadar sajian biasa.

Beliau sentiasa menganggapnya hasil daripada kepuasan dan berkat doa.

“Apabila pelanggan makan dan berpuas hati, itulah barakah bagi kami.

“Rasa puas apabila pelanggan tahu bahawa terdapat banyak usaha yang dilakukan bagi memastikan mutu makanan disediakan dengan baik,” katanya semasa diwawancara Kaki Makan baru-baru ini.

Ini dapat dilihat dan dirasa dalam setiap sajian yang dihidangkan di bufetnya.

Sejak mengambil alih ruang tersebut pada 2019 semasa ia dikenali di bawah jenama The Ballroom Singapore, Shaikh Qamal menekankan bahawa fokus utama perniagaan dalam sektor perkahwinan lebih tertumpu pada makanan.

“Tetamu datang jauh semata-mata untuk menghadiri majlis, maka kami tidak mahu mereka pulang dengan rasa kecewa.

“Justeru itulah elemen yang sangat saya tekankan sejak memulakan perniagaan perkahwinan adalah makanan,” katanya.

Bagi Shaikh Qamal, makanan bukan sekadar untuk tetamu, malah beliau ingin pastikan ia meninggalkan kesan yang positif kepada keluarga pengantin.

“Ini majlis keramaian, jadi kami mahu pastikan makanan yang mereka nikmati meninggalkan kesan yang baik, bukan sahaja buat kami, malah untuk ibu bapa pengantin.

“Alhamdulillah, walaupun selepas majlis, apabila kami bertemu ibu bapa pengantin, mereka selalu memberitahu bahawa tetamu masih membicarakan makanan itu, bahkan beberapa bulan atau tahun selepas majlis selesai,” katanya.

Kini, pelanggan tidak perlu menunggu majlis perkahwinan atau kad jemputan untuk menikmati hidangan The Ballroom.

“Mereka boleh datang dan menikmati hidangan dimasak kami pada bila-bila masa,” kata Shaikh Qamal.

Pada masa yang sama, permintaan untuk menikmati hidangan tanpa menunggu majlis mendorong mereka menubuhkan Food ETC, sebuah platform penghantaran dan katering ke rumah dan pejabat.

“Sambutannya cukup baik sejak ia ditubuhkan,” jelasnya.

Peralihan daripada format majlis perkahwinan ke konsep bufet mempunyai cabarannya tersendiri.

Ini kerana bagi majlis perkahwinan, pihaknya hanya menyediakan maksimum 20 jenis hidangan, ditambah dengan kuih-muih.

Bagaimanapun, di The Buffet Club, sekurang-kurangnya 80 hingga 90 jenis hidangan perlu disediakan.

Tetamu majlis, kata beliau, biasanya akan terus menuju ke sajian beriani, sesuatu yang juga biasa dilihat di The Buffet Club.

“Pada awalnya, ia merupakan satu cabaran mengurus jumlah makanan untuk mengelakkan pembaziran, tetapi pada masa yang sama, pelanggan tidak berasa kekurangan atau menunggu lama bagi hidangan tertentu ditokok,” ujarnya.

Seperti The Ballroom, The Buffet Club kini juga terkenal dengan beriani penuh dengan rempah dan nasi yang gebu, manakala daging kambingnya lembut hingga cair di mulut.

Baginya, setiap usaha menjaga mutu, rempah, cara penyajian dan kebersihan adalah penting.

Selain nasi beriani, pelanggan juga dapat menikmati masakan Melayu di restoran ini.

Hidangan seperti nasi lemak kukus, sambal goreng pengantin, rawon tetelan, asam pedas, ayam bakar padang dan pelbagai lauk kampung menjadi antara pilihan kegemaran pelanggan tetap, terutama bagi generasi lebih berusia yang membesar dengan cita rasa sebegini.

Pada masa yang sama, The Buffet Club turut menawarkan hidangan Barat dan Asia lain yang lebih ‘ringan’ dan memenuhi selera golongan muda.

Ini termasuk beberapa pilihan pasta, daging panggang serta stesen makanan yang menyediakan nasi ayam Hainan secara langsung.

Gabungan ini menjadikan sajian bufet di sini sesuai untuk pelbagai peringkat umur, daripada kanak-kanak dan remaja, hinggalah pelanggan dewasa dan warga emas.

Bagi menjadikannya lebih mesra keluarga, harga bufet makan malam ditetapkan pada $79++ bagi dewasa, dengan tawaran beli satu dan percuma untuk seorang pelanggan lain.

Harga bagi kanak-kanak pula ialah $19++, membolehkan pelanggan menikmati hidangan bermutu dengan nilai yang dianggap berpatutan.

“Objektif kami adalah untuk memastikan yang terbaik bagi pelanggan kami – dari segi makanan, suasana dan khidmat.