Jenama nasi padang popular dari Indonesia, Restoran Sederhana Masakan Padang, bakal membuka cawangan pertamanya di Singapura, mengambil alih ruang Warong Nasi Pariaman di kawasan Kampong Gelam.

Perkembangan itu diumumkan menerusi akaun Instagram rasmi mereka pada 18 Mei.

