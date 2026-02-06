Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Pondok Abang lihat permintaan produk beku naik 30% jelang Ramadan, Raya

Pelanggan boleh menempah set Syawal Fiesta, $59. Ia mengandungi dua paket daging rendang, dua ayam masak merah, dua sambal goreng pengantin, satu paket ketupat, satu rempah lodeh dan dua minuman botol. Pelanggan juga boleh memilih set Syawal Signature, $99 yang menawarkan empat kotak setiap lauk, 10 keping ayam goreng berempah, satu paket ketupat dan minuman Salaam Cola. - Foto BH oleh KHALID BABA

Paru segar yang dibeku dihantar ke kilang sebelum dihasilkan sebagai paru berempah atau paru rebus. - Foto BH oleh KHALID BABA

Kilang Pondok Abang yang terletak di Jurong Food Hub, mengeluarkan hidangan kegemaran pelanggan lebih awal demi memenuhi permintaan tinggi. Antara hidangan yang popular ialah daging rendang lembu, sambal goreng pengantin, ayam masak merah dan bergedel kentang. - Foto BH oleh KHALID BABA

Pemilik syarikat pengeluar makanan beku halal Pondok Abang, Encik Hasan Abdul Rahman, melihat permintaan produk beku meningkat sebanyak 30 peratus setiap tahun menjelang bulan Ramadan dan Raya. - Foto BH oleh KHALID BABA

Pondok Abang lihat permintaan produk beku naik 30% jelang Ramadan, Raya Tingkat kapasiti hasilkan makanan beku, buka kilang kedua di Jurong

Merebus paru selama satu hingga dua jam, memotongnya satu persatu dan memastikan teksturnya sempurna merupakan antara tugasan paling memakan masa bagi peniaga makanan Melayu.

Cabaran ini bukan asing bagi pengasas dan pemilik generasi kedua Pondok Abang, Encik Hasan Abdul Rahman, yang suatu ketika dahulu bermula sebagai peniaga di pusat penjaja yang dimulakan oleh ayahnya.

Encik Hasan, mengambil alih syarikat daripada bapanya, Encik Abdul Rahman Yad Ali, pada akhir 2015.

Berbekalkan pengalaman itu, Pondok Abang memperkenalkan paru berempah sedia guna (ready to use) pada 2010.

“Idea itu terhasil selepas ayah saya membeli kilang pertama di Jurong pada 2008. Ia asalnya bertujuan sebagai dapur pusat bagi membekalkan lauk ke gerai sendiri,” jelas Encik Hasan.

“Apabila kami melihat kilang itu mempunyai kapasiti lebih, kami mula dengan produk berempah dan tawarkan kemudahan ini kepada kedai-kedai lain.”

Kini ia menjadi satu langkah yang mengurangkan beban penyediaan makanan bagi peniaga dan pengguna di rumah.

Hari ini, Pondok Abang menghasilkan hingga satu tan paru setiap hari.

Sebagai pelan jangka panjang, Pondok Abang telah melabur dalam automasi sejak 2019 lagi, meningkatkan kapasiti pengeluaran daripada kurang satu tan kepada dua tan bagi setiap syif.

Pada 2024, syarikat itu membeli kilang kedua di Tuas South, yang menghadap Forest City, Johor Bahru, sebagai hab automasi dan pengembangan perniagaan demi mengambil peluang Zon Ekonomi Khas Johor-Singapura (JS-SEZ).

“Kami mahu sentiasa memperbaiki diri dan menyokong masyarakat dengan produk yang cepat, mudah, lazat dan berkualiti, terutamanya dari aspek halal.

“Makanan Melayu boleh lebih progresif dan tersedia luas, bukan sahaja di pasaran tempatan tetapi juga di luar negara,” ungkap Encik Hasan.

Permintaan terhadap produk siap dimakan meningkat sekitar 30 peratus berbanding tahun sebelumnya sempena Ramadan dan Hari Raya.

Menurut Encik Hasan, tarikan utama produk ini ialah kemudahan.

“Bukan saja pelanggan muda, malah pelanggan berumur pun makin suka. Mereka tidak perlu pergi ke pasar, angkat barang berat atau berdiri lama di dapur. Makanan Melayu ini memang rumit untuk hasilkan,” katanya.

Beliau menambah, perubahan gaya hidup dan kekurangan tenaga kerja mendorong penerimaan produk sebegini.

“Bila kita pergi ke gerai, kita nampak ramai peniaga susah dengan isu tenaga kerja. Produk yang sudah siap seperti ini (paru) jadi satu penyelamat bagi operasi mereka,” katanya.

Selain peniaga, pengguna rumah juga semakin kreatif mengolah produk tersebut.

Ada yang menumis bawang terlebih dahulu sebelum menambah ayam masak merah yang sudah disiap masak oleh Pondok Abang atau mencampurkan sayur mengikut cita rasa sendiri.

“Kami gembira bila pengguna boleh menyesuaikan resipi mengikut selera mereka,” ujar Encik Hasan.

Beliau berkongsi pengalaman pelanggannya yang kadang-kadang mendapat tetamu datang ke rumah serta merta pada perjumpaan Hari Raya.

“Mereka hanya keluarkan daging rendang yang dibeku atau ayam masak merah, panaskan, dan hidangkan. Tetamu pula menganggap masakan itu dimasak segar di rumah, padahal ia produk sejuk beku,” katanya.

Sejak 2015, Pondok Abang menawarkan pakej Hari Raya dalam bentuk sejuk beku, memastikan penghantaran lebih teratur dan makanan tahan lama.

Antara kandungan pakej Syawal mereka termasuk rendang daging, ayam masak merah, sambal goreng pengantin, ketupat, serunding, pes lodeh serta minuman, dengan harga $99 dan $59.

“Dengan produk sejuk beku, pelanggan boleh simpan dan guna bila perlu. Makanan juga tidak akan senang basi,” katanya.

Ada pelanggan yang menghantar Encik Hasan gambar produk Pondok Abang yang dibawa sejauh Switzerland dan Iceland untuk dinikmati dengan kemudahan yang sedia ada.

“Makanan beku itu disimpan dalam beg pendingin sebelum dimasukkan ke dalam tempat bagasi,” katanya.

Menariknya, dengan kemudahan lauk beku, hidangan istimewa seperti sambal goreng pengantin boleh dinikmati bila-bila masa.

“Pelanggan tidak perlu tunggu untuk majlis kahwin atau perayaan Hari Raya untuk menikmatinya. Setiap hari, Hari Raya dengan lauk seperti daging rendang dan sambal goreng pengantin yang biasanya mengambil masa berjam-jam untuk masak,” jelasnya lagi.

Untuk memastikan kualiti halal terpelihara, Pondok Abang mengawal rantaian bekalan sendiri melalui syarikat pemprosesan daging, Straits Butchering Co.

Semua bahan diproses segar tanpa pengawet, dimasak dengan kaedah tradisional, dimasak, sebelum dibekukan menggunakan teknologi ‘blast-freeze’, yang menurunkan suhu daripada suhu bilik kepada -18°C ke bawah dalam masa beberapa jam. Produk itu boleh bertahan hingga setahun.

Cabaran kos bahan mentah tidak boleh dielakkan.