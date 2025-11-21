Potongan perisa Original dari Paparch, mempunyai teksturnya leleh di tengah. - Foto INSTAGRAM PAPARCH

Perisa khas sempena pembukaan Paparch, Onde-Onde, dijual pada harga $9.80. - Foto BH oleh KHALID BABA

Terdapat beberapa perisa yang dijual di kedai fizikal Paparch termasuk (dari kiri), perisa ‘Pistachio Berry’, ‘Chocolate Praline’, ‘Miso Caramel’, Onde-Onde dan Original. - Foto BH oleh KHALID BABA

Perisa Original kek keju Paparch yang dijual pada harga $8.80. - Foto BH oleh KHALID BABA

Konsep kedai Paparch ialah ruang minimalis agar kek keju yang dijual menjadi tumpuan apabila pelanggan memasuki kedai itu. - Foto BH oleh KHALID BABA

Pengasas Paparch, Encik Saifullah Aziz (kiri) dan Encik Faizul Helmi Hasnol, di kedai mereka, Paparch, yang baru dibuka di Arab Street, bersama lima jenis kek keju yang ditawarkan. - Foto BH oleh KHALID BABA

Potongan perisa Original dari Paparch, mempunyai teksturnya leleh di tengah. - Foto INSTAGRAM PAPARCH

Perisa khas sempena pembukaan Paparch, Onde-Onde, dijual pada harga $9.80. - Foto BH oleh KHALID BABA

Terdapat beberapa perisa yang dijual di kedai fizikal Paparch termasuk (dari kiri), perisa ‘Pistachio Berry’, ‘Chocolate Praline’, ‘Miso Caramel’, Onde-Onde dan Original. - Foto BH oleh KHALID BABA

Perisa Original kek keju Paparch yang dijual pada harga $8.80. - Foto BH oleh KHALID BABA

Konsep kedai Paparch ialah ruang minimalis agar kek keju yang dijual menjadi tumpuan apabila pelanggan memasuki kedai itu. - Foto BH oleh KHALID BABA

Pengasas Paparch, Encik Saifullah Aziz (kiri) dan Encik Faizul Helmi Hasnol, di kedai mereka, Paparch, yang baru dibuka di Arab Street, bersama lima jenis kek keju yang ditawarkan. - Foto BH oleh KHALID BABA

Potongan perisa Original dari Paparch, mempunyai teksturnya leleh di tengah. - Foto INSTAGRAM PAPARCH

Paparch bawa kek keju ‘leleh’ ke Arab Street setelah tular di luar negara Perniagaan HBB ambil langkah buka kedai fizikal bagi penuhi permintaan pelanggan tempatan, pelancong

Permukaannya perang keemasan, sedikit hangus di tepi, tetapi sebaik sahaja sudu itu memotong lapisan kek keju Paparch, bahagian dalamnya perlahan-lahan meleleh, tanpa perlu dipanaskan.

Jenama tempatan Paparch terkenal dengan, Basque Burnt Cheesecake, yang kaya dengan rasa keju, tidak terlalu manis, dan memiliki keseimbangan tekstur yang ketara.

Basque Burnt Cheesecake, ialah kek keju dari Sepanyol yang dibakar pada suhu tinggi sehingga permukaannya hangus secara semula jadi, tetapi bahagian dalam kekal lembut, cair dan tidak keterlaluan dari segi kemanisan.

“Kalau terlalu manis, rasa keju akan hilang. Kita pastikan teksturnya molten (lebur dan meleleh) tetapi tidak terlalu cair,” jelas pengasas Paparch, Encik Saifullah Aziz, 39 tahun.

Setiap potongan kek keju berbentuk empat segi, termasuk Original, $8.80, serta Chocolate Praline, Pistachio Berry dan Miso Caramel, $9.80, mengekalkan ciri khas Paparch iaitu tekstur leleh dan permukaan perang keemasan yang cantik.

Namun, di sebalik rupa kek keju yang premium itu, perjalanan Paparch bermula secara sederhana pada 2020, sebagai sebuah perniagaan dari rumah (HBB).

Pada ketika ramai masih menyesuaikan diri dengan kehidupan pandemik Covid-19, Encik Saifullah dan rakan pengasas, Encik Faizul Helmi Hasnol, 30 tahun, mengambil peluang itu untuk bereksperimen di dapur kecil mereka.

“Saiful peminat kek keju dan pencuci mulut, saya pun sama,” kata Encik Faizul, yang merupakan sebahagian daripada pasukan pengasas yang menguruskan penjenamaan, pemasaran dan rekaan.

“Beliau nampak jurang dalam pasaran pencuci mulut. Jadi kami mula mengongsikan hasil ciptaan kami dengan keluarga dan kawan-kawan.

“Selepas mendapat maklum balas positif, kami yakin ia masa yang sesuai untuk memulakan perniagaan,” tambahnya.

“Kami sangat tekankan konsistensi. Sebab itu kami kekalkan perisa Original agak lama sebelum keluarkan pilihan lain,” ujar Encik Faizul.

Encik Saifullah, yang berpengalaman hampir 10 tahun sebagai cef makanan Barat dan Eropah, tidak pernah benar-benar memberi tumpuan pada pencuci mulut sebelum memulakan Paparch.

Namun proses penyelidikan dan pengembangan (R&D) selama tiga hingga empat bulan mengubah segalanya.

“Kami bermula sebagai HBB sahaja. Tidak ada niat untuk membuka kedai atau dapur.

“Tapi bila sambutan semakin meningkat, saya terpaksa berhenti kerja untuk fokus sepenuh masa,” jelas Encik Saifullah.

Detik tular Paparch bermula tanpa dirancang.

“Kami tak nak pembaziran, jadi kami jual lebihan kek keju di Instagram Stories,” cerita Saifullah.

Pada awalnya, mereka hanya membuat pengumuman ringkas: “We have 200 cakes today. (Kami ada 200 kek hari ini).”

Hasilnya mengejutkan, sekitar 1,296 komen “I want (Saya mahu)” dalam masa singkat.

Mereka melaksanakan sistem di mana pelanggan perlu menjadi antara yang paling cepat meninggalkan komen untuk mendapatkan kek sebelum ia habis.

Sistem tersebut membuktikan permintaan sangat luar biasa sebelum perniagaan itu mempunyai laman web sendiri.

Daripada hanya menjual lebihan, Encik Saifullah meningkatkan pengeluaran kek, menggunakan dua ketuhar.

“Saya mula 7 pagi dan berakhir pada 8 malam. Pernah dalam seminggu saya buat 1,000 kek keju,” jelasnya.

Ia menjadi titik perubahan yang membuatkan beliau meletak jawatan dan memberi tumpuan sepenuhnya kepada perniagaan tersebut.

Menyedari keperluan kapasiti lebih besar, mereka membuka pusat penghasilan kek untuk operasi lebih teratur.

“Pandemik memang rezeki dan nasib kami.

“Kami pastikan gambar cantik dan ada interaksi dengan pembeli secara aktif,” tambah Encik Faizul.

Walaupun Paparch bermula sebagai jenama dalam talian, mereka turut menyertai pelbagai acara untuk mencapai pasaran lebih luas.

“Kami pernah sertai Boutiques Fair untuk mencapai pasaran bukan Melayu dan pelancong. Sebelum itu, kami juga pernah sertai acara dagangan Celebfest dan Twilight Fest,” kata Encik Faizul.

Populariti Paparch turut melangkaui Singapura. Pada 2022 dan 2023, mereka mengadakan dua pop-up atau gerai sementara di Thailand.

Kali kedua mereka ke Thailand, gerai itu beroperasi selama sebulan disebabkan permintaan luar biasa.

“Stok kek kami habis hampir setiap hari,” kata Encik Saifullah yang berulang-alik dari Singapura untuk memastikan mutu pembuatan kek di sana.

Malah, selepas tular di aplikasi media sosial China, ramai pelancong dari negara itu dan Hong Kong ingin mencuba kek keju yang menjadi bualan.

Paparch sedar pengalaman membeli dan visual menjadi semakin penting.

Justeru, kedai fizikal pertama dibuka di Arab Street dengan ruang kedai direka dengan gaya minimalis supaya tumpuan hanya pada kek keju tersebut.

“Bila pelanggan masuk, kami mahu mereka fokus pada visual kek,” kata Encik Faizul yang membuka kedai itu pada 30 Oktober.

Sebagai sebahagian daripada pembukaan itu, mereka memperkenalkan perisa Onde-Onde, satu sentuhan tempatan yang mendapat sambutan hangat.

Walaupun bercita-cita untuk berkembang di Asia Tenggara, kedua-duanya berhati-hati kerana mereka masih sangat terlibat dalam operasi, termasuk proses membakar.

“Jangan putus asa. Konsistensi sangat penting, apa yang keluar mesti yang terbaik,” pesan Encik Faizul.

“Kalau percaya pada produk, teruskan walaupun trend sudah habis. Produk yang bagus tetap akan menyerlah dengan sendirinya,” nasihat Encik Saifullah buat HBB yang bermula sepertinya.