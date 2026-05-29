Di sebalik deretan kedai yang sunyi di Tampines Street 43, gerai Mee+ menjadi perhatian ramai penduduk apabila pelanggan mula beratur seawal 7 pagi demi mendapatkan hidangan sarapan Melayu seperti mi rebus, lontong dan nasi lemak pada harga bawah $4.50.

Gerai Mee+ itu diusahakan dua sahabat berlainan bangsa, Encik Adi Rusydi Abdul Rahman, 36 tahun, dan Encik Arrell Tan, 26 tahun, yang berkongsi minat sama terhadap makanan tradisional Melayu.

“Kali pertama saya kenal dia (Encik Arrell), saya terkejut sebab dia suka makan lauk Melayu macam siput sedut.

“Jarang orang Cina makan hidangan macam itu. Dia cerita arwah datuk dia memang suka makan makanan Melayu dan selalu bawa dia makan sejak kecil. Sejak itu, kami sering ke Hjh Maimunah untuk menikmatinya bersama.

“Jadi Mee+ ini keluar daripada idea kami berdua untuk bawa hidangan autentik dan klasik,” jelas Encik Rusydi atau lebih dikenali sebagai Encik Sydi.

Encik Arrell berkata, minatnya terhadap masakan Melayu banyak dipengaruhi arwah datuknya yang membesarkannya dengan makanan kampung Melayu.

“Makanan yang kami jual di Mee+ ini memang jenis sarapan yang biasanya dimakan. Bila saya datang ke rumah Sydi pula, ibu dia masak sambal goreng dan lauk Melayu lain. Saya memang akan habiskan satu pinggan. Dari situ kami terfikir, kenapa tidak buka sesuatu bersama,” katanya.

Sebelum ini Encik Sydi membantu ibunya menjual nasi padang sebelum perniagaan keluarga itu terpaksa ditutup akibat pandemik Covid-19.

Keluarganya kemudian meneruskan perniagaan pes rempah dikenali sebagai Rempah Mak Long yang terkenal di media sosial.

“Mee+ juga menjadi sebahagian daripada impian ibu saya yang mahu melihat keluarga kembali berniaga makanan. Mak saya memang ada impian mahu buka gerai makanan sendiri semula. Jadi sebahagian daripada Mee+ ini untuk mak saya juga. Mak masih datang buat ‘quality check’, masuk dapur dan rasa makanan kalau ada apa-apa yang kurang,” ujar Encik Sydi semasa diwawancara Berita Harian baru-baru ini.

Hidangan yang dijual di Mee+ ialah mi soto, mi rebus, soto ayam dan lontong yang dijual pada harga $3.80, manakala nasi lemak dijual pada harga $4.50.

Lontong pula hanya dijual pada hujung minggu dan menjadi antara menu paling mendapat sambutan sehingga pelanggan mula beratur panjang seawal 7 pagi walaupun gerai dibuka pada 8 pagi.

Walaupun dijual pada harga mampu milik, setiap hidangan disediakan dalam saiz besar dan mengenyangkan.

Walaupun menu yang dijual kelihatan ringkas, Encik Sydi turut menekankan setiap hidangan disediakan menggunakan resipi turun-temurun tanpa penggunaan serbuk atau pes segera.

“Kami mahu kekalkan rasa autentik. Semua dibuat dari asasnya. Mi rebus kami masih guna keledek sebab rasa dia lebih sedap dan kuah lebih pekat. Kalau guna tepung atau kanji, rasa dia lain dan cepat cair.

“Sambal pula ambil masa empat jam untuk dimasak. Lauk Melayu ini memang rumit sebab banyak proses, kena kupas, kisar, tumis dan potong satu-satu,” jelas Encik Sydi.

Encik Arrell mengakui pengalaman membuka gerai itu membuatkannya lebih menghargai usaha di sebalik masakan Melayu tradisional.

“Saya tidak sangka sambal boleh ambil masa empat hingga lima jam untuk disiapkan. Saya jadi lebih hormat dengan proses masakan Melayu sebab semuanya perlukan kesabaran,” katanya.

Walaupun kos bahan mentah semakin meningkat dan ia merupakan antara cabaran utama mereka, kedua-dua sahabat itu tetap berusaha mengekalkan harga murah demi membantu penduduk sekitar terutama warga emas.

“Kami memang ‘mati-mati’ tidak mahu naikkan harga walaupun barang semua naik. Kawasan sini ramai warga emas jadi kami mahu mereka masih boleh makan sedap tanpa terbeban.

“Margin keuntungan memang kecil, tetapi kami percaya kalau jaga rasa dan kualiti, pelanggan akan datang balik,” kata Encik Sydi.

Menurut Encik Arrell, walaupun beliau pernah bekerja sebagai kru kabin dan terdedah kepada pelbagai jenis makanan antarabangsa, beliau tetap percaya hidangan klasik tempatan akan terus mendapat tempat di hati masyarakat.

“Saya pernah lihat macam-macam trend makanan di luar negara, tetapi akhirnya orang tetap akan kembali cari makanan tradisional mereka sendiri.

“Trend makanan mungkin sementara, tetapi makanan seperti mi rebus, lontong dan nasi lemak ini akan sentiasa relevan. Sebab itu kami mahu kekalkan resipi asli dan mutu rasa supaya ia boleh bertahan untuk jangka masa panjang,” katanya.

Selain dalam proses mendapatkan pensijilan halal, pasangan sahabat itu juga memasang impian mengembangkan Mee+ ke kawasan kejiranan lain di Singapura.

“Memang dalam rancangan kami untuk berkembang besar dan mungkin jadikan Mee+ sebagai francais satu hari nanti. Tetapi kami tidak mahu masuk pusat beli-belah.

“Kami mahu fokus kawasan perumahan sebab makanan ini makanan rakyat, makanan sarapan harian masyarakat. Yang penting kena jaga rasa dan standard sebab itu yang akan buat pelanggan datang semula,” kata Encik Sydi.

Gerai Mee+ juga menjadi lambang perpaduan budaya melalui makanan Melayu yang menghubungkan pelbagai pelanggan.