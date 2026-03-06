Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Suasana kejiranan, makanan tradisional jadi tarikan bazar bawah blok di Tampines

Antara hidangan yang boleh dinikmati di Pitstop ialah air katirah serta beraneka mi goreng, epok-epok sayur, jongkong dan kaswi santan. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Interaksi bersama pelanggan dan membina persahabatan dalam suasana ‘kampung’ menjadi tarikan utama Encik Rafi berniaga di bawah kolong Blok 301 Tampines. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Pemilik gerai Pitstop, Encik Mohammed Rafi Mohammed Hussin Marican menyertai bazar Ramadan di kolong Blok 301 Tampines Street 31 sejak tahun 2012. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Selain nasi rawon dan nasi sambal goreng, nasi ambeng yang dijual semasa Ramadan laris dijual. Hidangan itu ditawarkan untuk dua orang pada harga $32 dan empat orang pada harga $60. Hidangan itu merangkumi nasi putih bersama pelbagai lauk seperti ayam lemak padi, rendang daging, sambal tumis udang, sambal goreng Jawa, paru cabe ijo, terung belado, acar timun, bergedel serta sambal kacang ikan bilis. - Foto SELERA SUMANG

Pengasas Selera Sumang, pasangan suami isteri Encik Muhammad Razi Mohd Rafee dan Cik Nur Hazirah Huzairi di gerai mereka yang terletak di bazar Ramadan di Blok 301 Tampines Street 32. Mereka juga menyertai bazar Ramadan kedua di Blok 863 Tampines Street 83. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Pemilik gerai Pitstop, Encik Mohammed Rafi Mohammed Hussin Marican menyertai bazar Ramadan di kolong Blok 301 Tampines Street 31 sejak tahun 2012. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Pengasas Selera Sumang, pasangan suami isteri Encik Muhammad Razi Mohd Rafee dan Cik Nur Hazirah Huzairi di gerai mereka yang terletak di bazar Ramadan di Blok 301 Tampines Street 32. Mereka juga menyertai bazar Ramadan kedua di Blok 863 Tampines Street 83. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Suasana kejiranan, makanan tradisional jadi tarikan bazar bawah blok di Tampines Walaupun bazar Ramadan di Geylang Serai dan Kampong Glam sering menjadi tumpuan ramai dengan makanan moden dan tular, bazar kecil di kawasan kejiranan sebenarnya menyimpan ‘permata tersembunyi’. Dari bazar kolong blok di Tampines hingga gerai sederhana di Masjid Al-Islah, suasananya lebih santai dan mesra masyarakat.

Menjelang waktu berbuka di bawah Blok 301 Tampines Street 22, suasana bazar Ramadan mula terasa hidup dengan suara penjual yang melaungkan jualan mereka untuk menarik perhatian pelanggan.

Dengan pelbagai deretan gerai kecil pelanggan mula beratur untuk mendapatkan hidangan tradisional seperti nasi ambeng, mi goreng udang, kuih kaswi santan serta minuman klasik seperti air katirah dan cendol.

Berbanding bazar besar seperti di Geylang Serai dan Kampong Glam, bazar Ramadan di kawasan perumahan seperti ini membawa suasana yang lebih sederhana dan penuh nostalgia, kata peniaga dan pengunjung.

Pemilik gerai Pitstop, Encik Mohammed Rafi Mohammed Hussin Marican, berkata bazar bawah blok memberikan pengalaman yang sukar ditemui di tempat lain.

“Suasana bazar di bawah blok ini memang seperti kampung. Kita boleh nampak dan kenali pelanggan yang datang bersama keluarga, ada juga nenek dan ‘atok’ bawa cucu, dan anak mereka sekali,” katanya.

Encik Rafi yang mula berniaga di bazar tersebut sejak 2012 berkata hubungan yang terjalin dengan pelanggan selama bertahun-tahun menjadi antara perkara paling bermakna.

Menurutnya, antara hidangan yang sering menjadi pilihan pelanggan di gerainya termasuk air katirah, tiga botol untuk $8, mi goreng udang dan laksa nyonya $7, kacang pool $7, serta kuih tradisional seperti jongkong, $3 dan kaswi santan, $10.

“Kami juga jual apam dan donat dengan 13 perisa, tetapi yang penting kami kekalkan makanan klasik. Itulah suasana bazar yang sebenar,” katanya.

Tambah beliau, tempoh berniaga yang lebih singkat di bazar bawah blok juga memberi peluang kepada peniaga untuk pulang awal dan menumpukan masa kepada ibadah.

Bagi pengasas Selera Sumang, pasangan suami isteri Encik Muhammad Razi Mohd Rafee dan Cik Nur Hazirah Huzairi, penyertaan mereka di bazar tersebut juga membawa makna tersendiri.

Cik Hazirah berkata bazar di Tampines itu dekat di hatinya kerana beliau membesar di kawasan tersebut.

“Saya memang ada hati untuk berniaga di bazar ini kerana saya membesar di kawasan sini. Suasananya sangat kejiranan dan ada ‘kampung vibes’. Ia tidak terlalu moden seperti bazar lain dan banyak gerai di sini menjual makanan tradisional,” katanya.

Selera Sumang yang mempunyai kedai fizikal di Punggol dan Tampines menawarkan pelbagai hidangan lauk Melayu seperti nasi sambal goreng ayam, $6.50, nasi sambal goreng daging rendang, $9, serta nasi rawon, $9.

Namun yang paling mendapat perhatian ialah dulang nasi ambeng mereka yang hanya dijual semasa Ramadan.

Hidangan itu ditawarkan untuk dua orang pada harga $32 dan empat orang pada harga $60, disajikan dengan nasi putih bersama pelbagai lauk seperti ayam lemak padi, rendang daging, sambal tumis udang, sambal goreng Jawa, paru belado, terung belado, acar timun, bergedel serta sambal kacang ikan bilis.

Menurut Encik Razi, hidangan tersebut disediakan mengikut cara tradisional bagi mengekalkan rasa asli masakan Melayu.

“Kami masak cara lama menggunakan periuk besar. Banyak bahan juga kami kisar sendiri kerana bagi kami cara tradisional tetap yang terbaik,” katanya.

Bagi memastikan makanan sentiasa segar, mereka mula membuat persiapan seawal selepas waktu subuh setiap hari.

“Kami mula memasak sekitar 10 jam sebelum jualan bermula. Apa yang dimasak hari itu biasanya habis dijual dan kami tidak menyimpan makanan untuk hari berikutnya,” kata Cik Hazirah.

Menurut Cik Hazirah, sambutan pelanggan setakat ini sangat menggalakkan.

“Hari biasa agak perlahan tetapi konsisten, tetapi hujung minggu memang sangat meriah. Kadang-kadang dalam masa dua jam sahaja makanan kami sudah habis dijual,” katanya.

Tambahnya, selepas seminggu berniaga di bazar tersebut, permintaan terhadap hidangan mereka semakin meningkat.

“Selepas beberapa hari orang mula bertanya tentang produk kami dan dari situ lebih ramai yang mengenali jenama Selera Sumang,” katanya.

Bagi pasangan itu, antara perkara yang paling menggembirakan ialah melihat pelanggan datang bersama keluarga.