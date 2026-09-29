SEREMBAN: Kesemua 10 mantan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (Exco) Negeri Sembilan yang pelantikannya ditarik balik oleh Yang di-Pertuan Besar, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir, diarah memulangkan kenderaan rasmi mereka.

Dalam masa yang sama, kesemua Exco terbabit juga memberi keterangan kepada polis berhubung krisis takhta yang berlarutan di negeri itu.

Bekas Exco Perindustrian, Teknologi, Inovasi dan Digital Negeri Sembilan, Datuk Mohd Asna Amin, mengesahkan perkara tersebut dan berkata beliau menerima surat daripada pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri (SUK) untuk memulangkan kenderaan rasmi.

“Sejak pewartaan (pembatalan lantikan Exco) itu, saya tak guna kenderaan rasmi, tetapi hari ini memang ada terima surat daripada SUK berhubung arahan memulangkan semula kenderaan rasmi.

“Namun, saya tidak sempat pun membaca surat itu tadi,” katanya yang ditemui selepas memberi keterangan kepada polis dari Bukit Aman di bangunan Majlis Agama Islam Negeri Sembilan (Mains), Seremban, Negeri Sembilan, pada 28 September.

Beliau yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri (Adun) Lenggeng berkata pihaknya akan melaksanakan arahan berkenaan.

“Jadi, kami perlu mengeluarkan semua barang kami. Tidak mengapa, kami akan mematuhi apa jua arahan yang diberikan,” katanya, lapor Berita Harian Malaysia.

Menurut Datuk Mohd Asna, semua mantan Exco tidak dapat memasuki pejabat di Wisma Negeri, Seremban, seperti biasa, dan semua urusan sebagai Adun dilakukan di Pusat Khidmat Dewan Undangan Negeri (DUN) Lenggeng.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Program tiga hari sempena Tahun Melawat Johor 2026 itu turut memberi peluang kepada pemain dan tetamu pengiring menikmati tarikan Desaru Coast, melengkapkan pengalaman percutian yang merangkumi sukan, penginapan, makanan dan hiburan sepanjang hujung minggu.

Golf, penginapan dan hiburan perkukuh tarikan Desaru Coast

Sep 29, 2026 | 6:00 PM
Mantan Perdana Menteri Malaysia, Tun Dr Mahathir Mohamad, tidak dapat menahan air mata ketika pengebumian isterinya, Allahyarhamha Tun Dr Siti Hasmah Mohamad Ali, di Pusara Negara, Putrajaya, pada 28 September.

Rakyat zahir duka, bimbang keadaan Mahathir hadapi kehilangan Siti Hasmah

Sep 29, 2026 | 4:48 PM
PM2.5, pencemaran udara, kesihatan pernafasan

Kajian: Peningkatan kecil PM2.5 dikaitkan dengan kenaikan jumlah kunjungan ke bilik kecemasan

Sep 29, 2026 | 6:33 PM
bola sepak, Singa, Singapura, Malaysia, Indonesia, Bangladesh, Piala Asean Persekutuan Persatuan Bola Sepak Antarabangsa (Fifa), Stadium Gelora Bung Karno di Jakarta, Harimau Malaya

Singa perlu lebih mengaum, kukuh benteng jelang perlawanan ‘kalah mati’ dengan M’sia

Sep 29, 2026 | 2:46 PM
Tambang kad dewasa akan naik antara 12 hingga 13 sen bagi setiap perjalanan, manakala pelajar, warga emas, dan golongan kurang upaya (PWD) akan membayar 5 sen lebih bagi setiap perjalanan. Ini susulan Langkah Menyemak Tambang (FRE) 2026 yang diumumkan oleh Majlis Pengangkutan Awam (PTC) pada 29 September.

Tambang bas, tren naik 13 sen bagi dewasa mulai 26 Dis

Sep 29, 2026 | 5:00 PM
currently affected by floods in Thailand after an intense weather Seorang lelaki meredah air banjir di daerah Bang Kapi, Bangkok, pada 28 September 2026. Banjir akibat hujan lebat yang melanda Thailand sejak pertengahan September telah meragut 23 nyawa, termasuk empat di Bangkok, dengan kira-kira 700,000 penduduk ibu kota itu terjejas.

Banjir di Thailand ragut 23 nyawa, 700,000 penduduk Bangkok terjejas

Sep 29, 2026 | 4:33 PM
Hampir 28,000 pemandu Grab terjejas selepas memilih untuk menyertai inisiatif prapengisian pendapatan Penguasa Hasil Mahsul Singapura (Iras) bagi Tahun Taksiran 2026.

16,000 pemandu Grab hadapi bil cukai lebih tinggi

Sep 28, 2026 | 5:58 PM
trend fesyen, pencipta kandungan, pengaruh fesyen

Siapa sebenarnya tentukan apa yang bergaya?

Sep 29, 2026 | 5:30 AM
Watak-watak seram HHN14 membuat kemunculan dalam persembahan Scaremony, yang mengisahkan sekumpulan pencipta kandungan yang secara tidak sengaja melepaskan kuasa jahat selepas memecah masuk ke sebuah gudang terbiar.

Rumah hantu di USS: Seram hingga hampir mahu menyerah

Sep 28, 2026 | 4:45 PM
jerebu, PSI, Pasukan Petugas Jerebu, HTF

Pasukan Petugas Jerebu aktifkan pelan tindakan setelah PSI 24 jam masuk paras ‘tidak sihat’

Sep 4, 2026 | 4:51 PM

“Sebagai wakil rakyat, buat masa ini operasi kita di pusat khidmat kawasan,” katanya.

Terdahulu, Tuanku Muhriz menarik balik pelantikan10 Exco terbabit pada 20 September lalu, selepas pihak istana menyatakan bahawa ahli-ahli Exco berkenaan melanggar sumpah taat setia yang dilafaz dan ditandatangani.

Penarikan balik itu menyusuli satu kenyataan kontroversi Exco mengenai kedudukan pemerintah, yang kemudiannya diisytiharkan tidak sah oleh Pejabat Peguam.

Mengenai laporan polis itu, Datuk Mohd Asna berkata 10 mantan Exco Kerajaan Negeri Sembilan memberi keterangan kepada polis dari 11 pagi hingga 2 petang.

Proses rakaman percakapan itu berlangsung hampir tiga jam, dengan pasukan polis dari Unit Siasatan Jenayah Terkelas (USJT) Bukit Aman.

Bagaimanapun sesi rakaman percakapan tidak membabitkan Menteri Besar, Datuk Ismail Lasim.

Beliau berkata lebih 60 soalan dikemukakan pihak polis dalam siasatan mengenai krisis itu.

Datuk Mohd Asna berkata pihaknya dimaklumkan bahawa rakaman keterangan itu bukan sahaja melibatkan barisan mantan Exco, malah beberapa pegawai lain juga mungkin akan dipanggil bagi membantu siasatan.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Langgar ikrar taat setia, 10 Exco disingkirSep 25, 2026 | 3:41 PM
Anwar: Cubaan penurunan takhta biadab dan tidak bertamadunSep 24, 2026 | 5:51 PM
Krisis Adat & Raja N. Sembilan: Pentadbiran Kerajaan Negeri semakin celaruSep 23, 2026 | 5:10 PM
Negeri Sembilankrisisraja