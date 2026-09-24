HANGZHOU (China): Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan cubaan Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Ismail Lasim dan barisan Exco negeri menurunkan takhta Yang di-Pertuan Besar, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir, sebagai biadab dan tidak bertamadun.

Perdana Menteri menegaskan, tiada mana-mana pihak dalam pentadbiran negeri mempunyai kuasa atau mandat untuk bertindak sedemikian.

“Menteri Besar dan Exco yang membuat keputusan, ini langkah biadab, tidak ada tamadun, dan saya bantah keras. Sejak bila mereka ada mandat nak pertikai kedudukan Raja?” katanya, lapor Berita Harian Malaysia.

Beliau berkata demikian kepada media ketika berada dalam kereta api laju dari Shanghai menuju Hangzhou, China, pada 23 September.

Datuk Anwar mengulas krisis pentadbiran dan adat di Negeri Sembilan yang menyaksikan kemelut berkenaan semakin sukar dirungkai.

Sebelum ini Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Ismail Lasim dan barisan Exco Kerajaan Negeri itu mengeluarkan kenyataan sebulat suara bahawa proklamasi penurunan takhta Tuanku Muhriz sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan adalah sah.

Datuk Anwar menegaskan Kerajaan Persekutuan tidak campur tangan dalam isu penurunan takhta Raja yang disifatkannya bukan perkara mudah.

Katanya, walaupun kuasa menurunkan takhta Yang di-Pertuan Besar tertakluk kepada keputusan Undang Yang Empat, keputusan berkenaan tidak bersifat mutlak dan perlu mengikut peraturan.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
(Dari kiri) Pengarah Urusan PFP Legacy, Cik Venessa Phang; Penasihat Muslim Collective, Encik Allawudin Mastan; Rakan Bersekutu Muslim Collective, Encik Mirza Abdul Latif, dan Encik Amirul Zikri Kahar, pada pelancaran inisiatif Muslim Collective pada 22 September.

Inisiatif perkasa masyarakat rancang harta pusaka berteras Islam dilancar

Sep 23, 2026 | 6:25 PM
penipuan, telefon, warga emas

Telefon warga emas dipercayai 'dikuasai’ penipu selepas muat turun aplikasi senaman

Sep 23, 2026 | 8:43 PM
banjir nepal

33,000 mangsa banjir Nepal perlu dipindahkan ke kawasan lebih selamat

Sep 24, 2026 | 3:50 PM
Menteri Kesihatan, Encik Ong Ye Kung, berkata keupayaan membangunkan dan menghasilkan vaksin mRNA akan membantu kesediaan Singapura menghadapi pandemik.

Vaksin mRNA baharu dibangunkan dan dihasilkan di S’pura bagi bina kepakaran, kesediaan hadapi Penyakit X 

Sep 24, 2026 | 3:38 PM
Lelaki berusia 59 tahun itu dijatuhi hukuman penjara lima bulan lima minggu selepas mengaku bersalah atas satu tuduhan masing-masing kerana mencabul kehormatan dan terlibat dalam komunikasi seksual dengan seorang kanak-kanak.

Jel lebih 5 bulan bagi jurulatih silat kerana cium pipi pelajar 14 tahun

Sep 22, 2026 | 9:24 PM
Semua kenderaan berdaftar di luar negara wajib mempunyai Permit Masuk Kenderaan (VEP) yang sah untuk memasuki Singapura, dan kenderaan tanpa permit akan diarah berpatah balik ke Malaysia.

Kenderaan asing perlu ada VEP sah untuk penumpang serah Kad Ketibaan SG mulai 6 Okt

Sep 22, 2026 | 8:07 PM
ustaz aiman khalid, pakej umrah, gangguan seksual tiktok

Syarikat pakej umrah henti ‘live’ TikTok selepas kakitangan wanita terima komen berunsur seksual

Sep 21, 2026 | 6:18 PM
Memandangkan pengangkutan awam merupakan ruang yang digunakan bersama, setiap penumpang perlu memainkan peranan untuk mewujudkan “suasana perjalanan yang bertimbang rasa dan menyenangkan”, ujar Penguasa Pengangkutan Darat (LTA).

Muzik kuat, kaki atas kerusi bas denda hingga $500 mulai 23 Sep

Sep 21, 2026 | 3:27 PM
EPL, bola sepak, Arsenal, Man City

Brighton menyerlah, City turut menang; Arsenal, Chelsea tersembam

Sep 21, 2026 | 2:25 PM
janitor, pensyarah, kisah inspirasi

Pensyarah ingat detik hempas pulas jadi pekerja pembersihan demi kejar impian

Sep 9, 2026 | 1:07 AM

Sementara itu, Datuk Ismail dalam satu sidang media pada 24 September menjawab teguran dan maklum balas Datuk Anwar mengenai krisis itu dengan menegaskan bahawa beliau dibimbangi memberi gambaran salah terhadap peranan Menteri Besar dan Exco Negeri Sembilan.

Datuk Ismail menegaskan dakwaan kononnya Kerajaan atau Menteri Besar telah menurunkan Yang di-Pertuan Besar adalah tidak tepat, sebaliknya ia adalah peranan khusus kepada Undang Yang Empat dalam penurunan dan pelantikan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan.

“Kerajaan Negeri kesal apabila pertikaian ini cuba digambarkan sebagai pertentangan antara Kerajaan Negeri dengan Yang di-Pertuan Besar. Naratif seperti ini tidak membantu usaha mendamaikan keadaan.

“Persoalan yang perlu diselesaikan ialah pertikaian mengenai proses, bidang kuasa dan tafsiran terhadap tindakan institusi adat yang berkaitan. Perkara inilah yang sewajarnya diselesaikan melalui saluran yang diperuntukkan oleh adat dan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan.

“Kerajaan Negeri tidak berhasrat menentukan keputusan bagi pihak institusi tersebut,” katanya.

Pada masa sama, Datuk Ismail juga kesal dengan tindakan menyekat Exco Kerajaan Negeri daripada menjalankan tugas dan mengingatkan Kerajaan Negeri yang tertubuh hari ini ialah kerajaan yang mendapat mandat rakyat.

“Tanggungjawab kami ialah memastikan pentadbiran kerajaan terus berjalan, rakyat terus diberikan perkhidmatan dan kemuliaan institusi Adat serta Raja Negeri Sembilan terus dipelihara,” katanya.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Krisis Adat & Raja N. Sembilan: Pentadbiran Kerajaan Negeri semakin celaruSep 23, 2026 | 5:10 PM
Yang di-Pertuan Besar N. Sembilan batal pelantikan 10 ExcoSep 21, 2026 | 7:04 PM
Anwar: Kerajaan N Sembilan perlu pendirian tegas tangani isu berkaitan institusi Raja BerperlembagaanSep 18, 2026 | 5:25 PM
Negeri SembilanrajaPOLITIK M'SIA