KOTA KINABALU: Sebanyak 11 gajah pigmi Borneo termasuk seekor anak gajah berjaya diselamatkan selepas terperangkap di dalam kolam di kawasan ladang FGV Cepat Ringgit B, berhampiran Hutan Simpan Deramakot di Kinabatangan, Sabah.

Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Datuk Jafry Ariffin berkata pihaknya memandang serius insiden berkenaan yang melibatkan spesies ikonik dan dilindungi di Sabah itu, lapor Berita Harian Malaysia.