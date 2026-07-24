SEPANG (Selangor): Seramai 11 lelaki didakwa di Mahkamah Sesyen Sepang, di Selangor, pada 24 Julai, atas pertuduhan menjadi ahli kumpulan jenayah terancang ‘Geng Vinod’ sejak 2024.

Semua 11 tertuduh, yang berusia antara 21 hingga 34 tahun hanya mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan secara berasingan di hadapan Hakim Husna Dzulkifly.

Bagaimanapun tiada pengakuan direkodkan kerana tuduhan kumpulan jenayah terancang di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi, lapor Harian Metro.

Berdasarkan pertuduhan, semua tertuduh didakwa menjadi ahli kumpulan jenayah terancang ‘Geng Vinod’ di Bandar Rimbayu, Telok Panglima Garang, Selangor, antara April 2024 hingga 27 Jun 2026.

Mahkamah menetapkan 14 September depan sebagai tarikh sebutan semula kes.

Terdahulu, semua suspek tiba di kompleks Mahkamah Sepang pada 9 pagi, diiringi kawalan ketat oleh pasukan D9 Polis Diraja Malaysia (PDRM).

Pada 22 Julai, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah (JSJ) Bukit Aman, Datuk M Kumar, berkata semua suspek warga tempatan berusia 21 hingga 34 tahun itu ditahan dalam operasi khas pada 23 dan 24 Jun lalu.

Beliau berkata operasi berkenaan dilancarkan JSJ Bukit Aman dengan kerjasama JSJ Kontinjen Selangor bagi membanteras kumpulan jenayah terancang itu.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Cik Jamaliah Abdul Rahim, 61 tahun, meluangkan masa bersama suami dan tiga anaknya ketika menikmati matahari terbenam di Mandai Banyan Tree, antara hajat terakhir yang berjaya ditunaikan oleh Ambulance Wish Singapore. Cik Jamaliah sedang menjalani rawatan kemoterapi akibat kanser usus besar rektosigmoid yang berulang.

Setiap hirisan kek bantu penuhi impian pesakit

Jul 24, 2026 | 11:59 AM
Hadijah Rahmat, Hajis Salim

Suami Prof Hadijah Rahmat, Hajis Salim, meninggal dunia

Jul 23, 2026 | 6:42 PM
Para penganalisis menekankan bahawa pasukan kepimpinan Melayu/Islam yang kukuh – yang kini diterajui Encik Zaqy Mohamad (lima dari kiri) selaku Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam yang baharu menyusuli peletakan jawatan Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim (lima dari kanan) – adalah bertunjangkan kerja sepasukan, dan bukannya bergantung kepada seorang individu semata-mata.

Pengamat: Kepimpinan Melayu/Islam perlu diteruskan secara berpasukan, kepercayaan terus dibina

Jul 23, 2026 | 6:26 PM
Pemandu ‘e-hailing’ kurang upaya, Encik Ong Ing Keong, yang ditumbuk dalam satu kejadian oleh anggota polis pengiring VVIP Johor pada 2024, memfailkan saman sivil terhadap kerajaan, Ketua Polis Kuala Lumpur dan Ketua Polis negara.

Diserang polis pengiring VVIP Johor: Pemandu kurang upaya saman kerajaan M’sia

Jul 23, 2026 | 3:29 PM
Shanmugam, Faishal Ibrahim, aduan awam

Shanmugam: E-mel aduan kepada PM Wong jadikan kes Faishal ‘separuh awam’

Jul 22, 2026 | 4:28 PM
Pelabur Singapura, SGX, Grab Sea SpaceX

Pelabur S’pura boleh labur dalam saham Grab, Sea dan SpaceX di SGX 

Jul 22, 2026 | 5:03 PM
Pengerusi Jawatankuasa Pertanian, Industri Asas Tani dan Kemajuan Luar Bandar Johor, Encik Md Israk Abdullah (kiri), bersama mantan Exco Johor,  Datuk Zahari Sarip. Menurut Encik Israk, projek berkenaan melibatkan lima tabika, tujuh kelas di empat lokasi dengan penyertaan seramai 173 kanak-kanak.

Johor peruntuk RM4.19j perkukuh pendidikan awal kanak-kanak

Jul 22, 2026 | 2:52 PM
al-quran, pertandingan, alive

Bapa dua qari cilik mahu mereka belajar bangkit daripada kegagalan

Jul 22, 2026 | 2:21 PM
filem suara penghuni rumah kebajikan, Berkelana Dalam Ruang dan Mimpi, remaja mencari suara

Filem kemuka suara penghuni rumah kebajikan

Jul 20, 2026 | 5:30 AM
Penjaja, Cik Noor Aisha Mohamed Ibrahim (kanan), menjual makanan India Muslim di Pusat Penjaja Perusahaan Sosial di Pusat Penjaja Jurong West selepas pernah berniaga di sebuah kedai kopi dan medan selera. 

Pusat Penjaja Perusahaan Sosial meriah dengan aneka acara untuk menarik pelanggan

Jun 30, 2026 | 5:30 AM

Datuk Kumar dilaporkan berkata ‘Geng Vinod’ diketuai seorang lelaki tempatan berusia 30 tahun dan mempunyai 17 ahli berusia antara 20 hingga 34 tahun yang terdiri daripada penjenayah berulang.

Menurutnya kumpulan itu dikaitkan dengan kes rompakan berkumpulan, cubaan membunuh, rusuhan bersenjata, menyebabkan kecederaan dengan menggunakan senjata serta khianat.

Laporan berkaitan
Lembaga Keamanan mula tempatkan pasukan antarabangsa di GazaJul 1, 2026 | 10:34 AM
10 ajaran sesat di Selangor dipantau majlis agama, PDRMJun 24, 2026 | 2:38 PM
Lelaki bantu sindiket Kemboja kumpul lebih $656,000 menerusi panggilan penipuan ke S’puraJun 22, 2026 | 6:18 PM
Mahkamah Sesyenjenayah