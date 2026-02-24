Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Foto ihsan PEJABAT EXCO PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT JOHOR

Tangkap layar video yang dijana menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk meniru wajah dan suara ahli Exco Johor bagi tujuan penipuan. - Foto ihsan PEJABAT EXCO PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT JOHOR

JOHOR BAHRU: Polis mengesan 12 akaun media sosial dan laman web yang menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk meniru wajah dan suara ahli Exco Johor bagi tujuan penipuan.

Ketua Polis Johor, Datuk Ab Rahaman Arsad, berkata satu laporan dibuat pada 20 Februari lalu oleh Exco Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Johor, Cik Khairin-Nisa Ismail.

“Siasatan awal mendapati akaun-akaun ini, yang dipercayai beroperasi dari luar negara, menyebarkan maklumat palsu dan bukan akaun rasmi milik portfolio Exco negeri.

“Pemeriksaan lanjut mengenal pasti 12 akaun TikTok, termasuk empat yang menggunakan suara dan imej pemimpin yang dijana AI untuk mempromosikan inisiatif bantuan kewangan Bantuan Kasih Johor (BKJ) bagi memperdaya orang ramai,” katanya dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontinjen Johor pada 24 Februari.

BKJ ialah bantuan kewangan bersasar yang bertujuan meringankan beban kos sara hidup penduduk dan golongan berpendapatan rendah.

Datuk Ab Rahaman berkata mangsa yang mempercayai laman web itu sebagai sah berisiko berkongsi maklumat peribadi termasuk nombor kad pengenalan, nombor telefon dan butiran akaun bank.

Bagaimanapun, setakat ini tiada laporan polis dibuat oleh mangsa yang kehilangan wang akibat penipuan itu, lapor Berita Harian Malaysia.

Kes ini disiasat mengikut Seksyen 420/511 Kanun Keseksaan kerana cubaan menipu dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 kerana penggunaan tidak wajar kemudahan rangkaian.

Datuk Ab Rahaman berkata Jabatan Siasatan Jenayah Komersial negeri sedang bekerjasama dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) untuk mengenal pasti pemilik akaun dan menurunkan kandungan penipuan itu.

Beliau menasihatkan orang ramai supaya sentiasa berwaspada, menyemak kesahihan maklumat sebelum mempercayainya, dan tidak mudah terpedaya dengan tawaran yang mencurigakan.