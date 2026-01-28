JOHOR BAHRU: Sebanyak 18 kenderaan musnah dalam kebakaran belukar berhampiran Masjid Al Mahabah, Taman Bukit Mewah, di sini pada 27 Januari.

Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (JBPM) Johor memaklumkan mereka menerima panggilan kecemasan pada 1.32 tengah hari sebelum sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat (BBP) Larkin digerakkan ke lokasi kejadian.

Menurut kenyataan pusat operasi itu pada 28 Januari, jentera bomba tiba di lokasi pada 1.45 petang dan mendapati kebakaran belukar seluas kira-kira 0.372 hektar telah merebak, sekali gus menyebabkan 18 kenderaan yang berada berhampiran turut terbakar.

Antara kenderaan yang terbakar dan mengalami kemusnahan sehingga 80 peratus termasuk Hyundai Atoz, Perodua Kancil, Naza Ria, Proton Perdana, Proton Savvy, Perodua Kelisa, sebuah van serta Proton Saga FLX, selain lima lagi kenderaan yang tidak dapat dikenal pasti.

Sementara itu, beberapa kenderaan lain seperti Proton Saga, BMW E60, Proton Inspira dan Perodua Kelisa turut mengalami kerosakan.

Kebakaran berjaya dikawal sepenuhnya pada 2.37 petang dan operasi pemadaman ditamatkan 5.20 petang, lapor Berita Harian Malaysia.