Kebakaran tanah gambut di Bayu Damai, Kota Tinggi berjaya dikawal Operasi 24 jam termasuk water bombing

Warga Singapura dinasihatkan agar menghadkan aktiviti luar dan memakai pelitup muka sekiranya terdedah kepada asap tebal ekoran kebakaran tanah gambut di Bayu Damai, Kota Tinggi.

Ketua Zon Dua Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (JBPM) Johor, Penguasa Bomba Rasidi Md Yunus, berkata operasi pemadaman api telah dijalankan selama 24 jam tanpa henti sejak 23 Januari, menggunakan pelbagai kaedah.

“Jika mengalami tanda-tanda tidak sihat akibat asap, segera dapatkan rawatan. Kesihatan perlu diutamakan terutama dalam keadaan cuaca panas dan kering.

“Setakat 27 Januari, kira-kira 50 peratus kawasan terbakar telah berjaya dikawal, dengan keadaan semakin stabil selepas penambahan aset, logistik dan tenaga kerja di lapangan,” katanya ketika dihubungi Berita Harian (BH).

Secara keseluruhan, api memusnahkan kawasan seluas kira-kira 246 ekar. Pemantauan udara menggunakan dron membantu mengenal pasti titik panas baru serta pergerakan asap di kawasan terjejas.

“Perancangan hari ini (28 Januari) melibatkan operasi water bombing menggunakan helikopter, selain operasi memadam terus di darat. Api kini berjaya dikekang dan tidak merebak ke kawasan baru,” katanya.

Beliau berkata selain water bombing, operasi turut melibatkan pembinaan benteng kawalan api (fire break), serangan terus menggunakan jentera bomba, kaedah total flooding, serta pemasangan sistem sprinkler GS Mark III bagi memastikan bara api bawah tanah dapat dipadam sepenuhnya.

“Kita gunakan semua kaedah kerana kebakaran gambut tidak boleh dipadam dengan buih. Kaedah terbaik adalah menenggelamkan kawasan yang terbakar itu,” katanya.

Menurut beliau, sumber air diambil daripada takungan air terbuka termasuk tasik berhampiran, manakala kekuatan anggota di darat melibatkan kira-kira 60 anggota bomba dengan tenaga tambahan digerakkan mengikut keperluan operasi harian.

“Kita menjangkakan kawalan akan bertambah baik hari ini kerana aset dan anggota ditambah. Operasi kini berada dalam keadaan terkawal,” katanya.

Setakat ini, tiada laporan kecederaan atau pemindahan penduduk direkodkan. Pihak berkuasa bagaimanapun akan terus menjalankan pemantauan rapi bagi memastikan tiada sisa bara api yang boleh mencetuskan kebakaran semula.

JBPM Johor turut menegaskan tindakan tegas akan diambil terhadap sebarang aktiviti pembakaran terbuka, sambil menyeru orang ramai supaya sentiasa berwaspada demi keselamatan awam dan kelestarian alam sekitar.

Sementara itu, Pengarah JBPM Johor, Cik Siti Rohani Nadir, berkata kebakaran tanah gambut yang berlaku di kawasan Bayu Damai sejak 23 Januari berjaya dikawal hasil tindakan pantas dan operasi bersepadu melibatkan pelbagai agensi kerajaan.

“Kejadian itu mula dikesan pada 23 Januari sebelum merebak secara perlahan akibat cuaca panas, kering dan berangin, selain sifat tanah gambut yang menyimpan bara api di bawah permukaan.

“Kebakaran ini berjaya dikawal hasil operasi berterusan sejak hari pertama, melibatkan pelbagai agensi mengikut kepakaran masing-masing,” katanya.

Terdahulu, Agensi Sekitaran Kebangsaan (NEA) memaklumkan sedang memantau keadaan jerebu secara rapi selepas bau pembakaran dikesan di beberapa kawasan di Singapura pada malam 26 Januari.

Dalam satu catatan Facebook sekitar 10.30 malam, NEA memaklumkan titik panas terus dikesan di Malaysia di utara Singapura, berpunca daripada kebakaran hutan.