Dua Ahli Parlimen (AP) termasuk Menteri Luar Malaysia, Datuk Seri Mohamad Hasan, menjadi antara 25 calon taruhan Barisan Nasional (BN) pada Pilihan Raya Negeri (PRN) Negeri Sembilan ke-16 pada 1 Ogos ini.

Datuk Mohamad yang juga Timbalan Pengerusi BN akan mempertahankan kerusi Dewan Undangan Negeri (DUN) Rantau, sementara AP Jelebu, Datuk Seri Jalaluddin Alias, merangkap Pengerusi Umno Negeri Sembilan akan mempertahankan kerusi DUN Pertang.

Sebelas kerusi lagi dijangka ditandingi rakan persefahaman BN yang akan dimaklumkan pada malam 16 Julai.

Perkara itu diumumkan Datuk Mohamad pada Majlis Pelancaran Jentera dan Pengumuman Calon BN bagi PRN Negeri Sembilan di Seremban, pada malam 15 Julai di Seremban, Negeri Sembilan, yang turut dihadiri Pengerusi BN merangkap Presiden Umno, Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi.

Mengikut jadual, Perikatan Nasional (PN) akan mengumumkan calon di Kompleks PAS Negeri Sembilan di Ampangan, Seremban.

Datuk Mohamad yang juga mantan Menteri Besar Negeri Sembilan selama 14 tahun sejak 2004 hingga 2018, dan AP Rembau, berterima kasih atas kepercayaan diberikan parti untuk terus mempertahankan kerusi DUN Rantau.

Kerusi yang ditandinginya sejak pilihan raya ke-11 pada 2004 itu menjadi kerusi tradisinya selama 22 tahun.

“Terima kasih Datuk Ahmad Zahid kerana terus beri kepercayaan kepada saya,” katanya pada majlis itu. 

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Malaysia, Bersatu, Pas, Negeri Sembilan, Pilihan Raya Negeri, PRN, logo

Bersatu tanding PRN N. Sembilan guna logo sendiri

Jul 16, 2026 | 3:14 PM
Setiap pembentangan dilengkapi dengan anggaran bajet untuk setiap orang.

Pembentangan 30 slaid jadi cara 15 ahli keluarga pilih destinasi percutian

Jul 15, 2026 | 5:58 PM
dera murid, minum kencing, pengurus pusat pendidikan

Bekas pengurus pusat pendidikan dera murid, paksa minum air kencing sendiri

Jul 9, 2026 | 6:58 PM
kredit karbon, Singapura Indonesia, perdagangan rentas sempadan

S’pura, Indonesia kerjasama dalam kredit karbon, permudah SME dagang rentas sempadan

Jul 6, 2026 | 8:02 PM
Singapore, Parliament, Parlimen, Gan Kim Yong, middle east conflict, konflik timur tengah, krisis, perang

Pemerintah umum pakej sokongan bantu rakyat, niaga harungi kenaikan kos

Apr 7, 2026 | 6:46 PM
jakarta, bandung, shopping raya, baju raya, kuih raya, whoosh

7 lokasi ‘wajib’ singgah di Jakarta untuk persiapan Aidilfitri

Jan 17, 2026 | 5:30 AM
Muhammad Ariq Haziq Mohd Johari antara 10 pemenang pertandingan robotik Dreambot Showdown anjuran bersama Yayasan Mendaki dan Universiti Teknologi dan Reka Bentuk Singapura (SUTD) pada acara Raikan Ilmu @Heartlands Julai lalu.

Daripada bermain Lego, pelajar kini upaya bina robot kereta

Dec 26, 2024 | 1:54 PM
Selebriti setempat, Syirah Jusni, kini sibuk melaksana tugas sebagai guru sepenuh masa dan menggalas tanggungjawab sebagai isteri sejak September 2023.

Aplikasi ‘MuzzMatch’ satukan Syirah Jusni dengan suami

Jun 17, 2024 | 5:30 AM
Sesi podcast Berita Harian menjelang pilihan raya Indonesia dihos bersama oleh (dari kiri) Timbalan Editor Berita, Cik Nur Adilah Mahbob dan Editor Bersekutu, Encik Mohd Nizam Ismail, bersama-sama panel penganalisis  Ehwal Antarabangsa di Solaris Strategies Singapore, Dr Mustafa Izzuddin; Dr Pradana Boy Zulian, Ketua Pusat Pengajian Islam dan Falsafah Universiti Muhammadiyah di Malang, Indonesia, dan Koresponden Berita Harian di Jakarta, Cik Ismira Lutfia Tisnadibrata yang menyertai podcast menerusi Zoom (kaca tv).

Kesan pilihan raya Indonesia bagi S’pura

Feb 13, 2024 | 5:30 AM
Sukar untuk membayangkan hidup tanpa peranti teknologi, tetapi kajian menunjukkan bahawa penggunaan teknologi secara berterusan boleh menyumbang kepada tekanan, justeru penting untuk meluang waktu melakukan proses detoks digital.

Jalani detoks digital demi kesihatan mental

Feb 7, 2024 | 5:30 AM

Pada PRN 2023, Datuk Mohamad mempertahankan kerusi DUN Rantau selepas menewaskan calon PN, Encik Rozmal Malakan, dengan majoriti 10,280 undi.

Berbeza dengan Pakatan Harapan (PH) yang menamakan Datuk Aminuddin sebagai calon yang akan kembali menggalas mandat Menteri Besar, sekiranya gabungan itu memenangi PRN Negeri Sembilan, BN tidak mengumumkan sebarang nama untuk diangkat sebagai ‘poster boy’.

Sementara itu, antara kerusi lain yang turut mencuri tumpuan ialah DUN Linggi, yang akan menyaksikan calon BN, Datuk Mohd Faizal Ramli, dicabar Menteri Besar Negeri Sembilan sementara merangkap Pengerusi PH Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun.

DUN Linggi adalah kerusi tradisi dan kubu BN sejak pilihan raya ke-4 pada 1974.

Dalam pada itu, Datuk Jalaluddin yang menjadi AP Jelebu selama dua penggal pernah berkhidmat sebagai ahli DUN Pertang dari 2013 hingga 2018, sebelum dicalonkan semula dalam PRN 2023 dan dipilih semula.

Sementara itu, calon DUN Chennah daripada Parti Cina Malaysia (MCA), Encik Siow Kong Choon, bakal berdepan Menteri Pengangkutan merangkap Setiausaha Agung, Parti Tindakan Demokratik (DAP), Encik Anthony Loke, yang akan bertanding mempertahankan kerusi disandangnya sejak 2013.

PRN Negeri Sembilan dijadual berlangsung pada 1 Ogos ini, dengan hari penamaan calon diadakan pada 18 Julai.

Laporan berkaitan
PRN Negeri Sembilan: Anwar kekalkan Aminuddin sebagai calon Menteri Besar PH, tanding di kubu kuat BNJul 15, 2026 | 4:01 PM
PRN Negeri Sembilan: Anwar ingatkan krisis institusi diraja, Perlembagaan tak jadi bahan kempenJul 15, 2026 | 3:20 PM
Pilihan raya N. Sembilan bakal uji penyatuan undi MelayuJul 14, 2026 | 7:29 PM
Selepas Johor, PRN Negeri Sembilan ‘medan pertempuran’ baharuJul 14, 2026 | 5:56 PM
POLITIK M'SIApilihan raya malaysia