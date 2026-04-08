22 individu disiasat, sebar berita palsu krisis tenaga di M’sia
Apr 8, 2026 | 1:54 PM
Pegawai penguat kuasa Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) mengambil keterangan pengguna media sosial yang dipercayai menyebarkan berita palsu termasuk mengenai kenaikan harga bahan api sepanjang tempoh konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah. - Foto SURUHANJAYA KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA MALAYSIA
Seramai 22 individu disiasat Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM), dengan 36 kertas siasatan dibuka berkaitan penyebaran berita palsu di media sosial dan media digital, melibatkan krisis tenaga sejagat akibat konflik Timur Tengah ketika ini.
Laporan yang diterima SKMM mendorong 22 individu dari seluruh Malaysia dipanggil untuk memberi keterangan.
