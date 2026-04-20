3 maut ditembak di restoran Kota Tinggi, lelaki 71 tahun ditahan
Apr 20, 2026 | 12:49 PM
Suspek lelaki tempatan itu ditahan reman selama tujuh hari bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. - Foto BHM
KOTA TINGGI (Johor): Polis menahan seorang lelaki tempatan berusia 71 tahun kira-kira 30 minit selepas dipercayai menembak mati tiga individu termasuk seorang wanita warga Vietnam di sebuah restoran di bandar Kota Tinggi, pada 19 April.
Ketua Polis Johor, Datuk Ab Rahaman Arsad, berkata suspek ditahan kira-kira 2 petang di kawasan sekitar 200 meter dari tempat kejadian.
