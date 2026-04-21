Topic followed successfullyGo to BHku
33 perusuh serang pusat hiburan di KL dipenjara 10 bulan
Apr 21, 2026 | 4:08 PM
Sebahagian tertuduh yang mengaku bersalah merusuh dan menyerang sebuah pusat hiburan pada 5 April lalu, dijatuhi hukuma penjara 10 bulan oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, pada 21 April. - Foto NSTP
KUALA LUMPUR: Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, pada 21 April, menjatuhkan hukuman penjara 10 bulan ke atas 33 lelaki yang terlibat dalam rusuhan di sebuah pusat hiburan di Cheras pada 5 April lalu.
Keputusan ini membatalkan hukuman denda yang telah diputuskan oleh Mahkamah Majistret sebelum ini.
Laporan berkaitan
