33 perusuh serang pusat hiburan di KL dipenjara 10 bulan

Malaysia

33 perusuh serang pusat hiburan di KL dipenjara 10 bulan

Apr 21, 2026 | 4:08 PM

33 perusuh serang pusat hiburan di KL dipenjara 10 bulan

Sebahagian tertuduh yang mengaku bersalah merusuh dan menyerang sebuah pusat hiburan pada 5 April lalu, dijatuhi hukuma penjara 10 bulan oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, pada 21 April.
Sebahagian tertuduh yang mengaku bersalah merusuh dan menyerang sebuah pusat hiburan pada 5 April lalu, dijatuhi hukuma penjara 10 bulan oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, pada 21 April. - Foto NSTP

KUALA LUMPUR: Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, pada 21 April, menjatuhkan hukuman penjara 10 bulan ke atas 33 lelaki yang terlibat dalam rusuhan di sebuah pusat hiburan di Cheras pada 5 April lalu.

Keputusan ini membatalkan hukuman denda yang telah diputuskan oleh Mahkamah Majistret sebelum ini.

