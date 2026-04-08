Serangan pusat hiburan di KL: 45 individu termasuk 2 pelajar, ahli kongsi gelap ditahan polis
Apr 8, 2026 | 10:43 PM
Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus. - Foto NSTP
KUALA LUMPUR: Polis telah menahan 45 individu, termasuk dua pelajar sekolah, yang disyaki terbabit dalam kejadian serangan bersenjata ke atas sebuah pusat hiburan karaoke (KTV) di Taman Shamelin, Cheras, Kuala Lumpur, pada 5 April lalu.
Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus, berkata setakat ini, mereka yang ditahan berusia antara 14 dengan 57 tahun, hasil operasi dijalankan polis sejak 6 April hingga awal pagi 8 April.
