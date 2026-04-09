Amanah Johor cadang semua parti politik duduk semeja bincang isu ekonomi rakyat
Apr 9, 2026 | 3:00 PM
Pengerusi Amanah Johor, Encik Aminolhuda Hassan. - Foto Fail
JOHOR BAHRU: Parti Amanah Negara (Amanah) Johor mencadangkan kerajaan negeri memanggil semua parti politik untuk duduk semeja dalam masa terdekat bagi membincangkan isu ekonomi rakyat yang semakin mencabar.
Pengerusi Amanah Johor, Encik Aminolhuda Hassan, berkata cadangan itu mengambil kira keadaan sejagat semasa, khususnya ketidaktentuan akibat konflik di Asia Barat.
