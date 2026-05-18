Amanah Johor tampil 50% muka baru hadapi Pilihan Raya Negeri
PH giat buat persiapan hadapi kemungkinan pertandingan tiga penjuru
May 18, 2026 | 6:31 PM
Pengerusi Pakatan Harapan (PH) Johor, Encik Aminolhuda Hassan (kanan), bersama Ahli Parlimen Pulai merangkap Naib Pengerusi Amanah Johor, Encik Suhaizan Kaiat. - Foto fail
Parti Amanah Negara (Amanah) Johor dijangka mengetengahkan kira-kira 50 peratus calon muka baru pada Pilihan Raya Negeri (PRN) Johor akan datang sebagai sebahagian usaha memperkukuh jentera dan menarik sokongan pengundi muda serta akar umbi.
Pengerusi Pakatan Harapan (PH) Johor, Encik Aminolhuda Hassan, berkata calon muka baru itu melibatkan golongan wanita, pemuda serta pimpinan dari pelbagai kawasan di negeri itu.
