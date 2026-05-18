PH tekad kuburkan Umno, BN dalam pilihan raya Johor
PH tekad kuburkan Umno, BN dalam pilihan raya Johor
Pengerusi Pakatan Harapan Johor, Encik Aminolhuda Hassan. - Foto fail
JOHOR BAHRU: Pakatan Harapan (PH) bertekad menguburkan Barisan Nasional (BN) buat kali kedua di Johor pada Pilihan Raya Negeri (PRN) akan datang, selepas gabungan itu mengumumkan untuk bergerak secara solo.
Pengerusi PH Johor, Encik Aminolhuda Hassan, berkata perkara itu tidak mustahil dilakukan kerana pihaknya pernah memenangi sehingga 38 kerusi Dewan Undangan Negeri (DUN) Johor dahulu, lapor Harian Metro.
