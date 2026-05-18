Setiausaha Agung DAP: Jika Johor bubar esok, N. Sembilan juga bubar esok
May 18, 2026 | 3:07 PM
Setiausaha Agung DAP, Encik Anthony Loke. - Foto FACEBOOK WANITA KEADILAN
JOHOR BAHRU: Setiausaha Agung Parti Tindakan Demokratik (DAP), Encik Anthony Loke, menegaskan jika kerajaan negeri Johor membubarkan Dewan Undangan Negeri (DUN) esok, Negeri Sembilan juga akan dibubarkan esok.
Encik Loke, yang juga Pengerusi DAP Negeri Sembilan, berkata demikian susulan pengumuman Pengerusi Barisan Nasional (BN) Johor, Datuk Onn Hafiz Ghazi, bahawa BN akan bertanding solo di kesemua 56 kerusi DUN pada Pilihan Raya Negeri (PRN) Johor akan datang.
