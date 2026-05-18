JOHOR BAHRU: Setiausaha Agung Parti Tindakan Demokratik (DAP), Encik Anthony Loke, menegaskan jika kerajaan negeri Johor membubarkan Dewan Undangan Negeri (DUN) esok, Negeri Sembilan juga akan dibubarkan esok.

Encik Loke, yang juga Pengerusi DAP Negeri Sembilan, berkata demikian susulan pengumuman Pengerusi Barisan Nasional (BN) Johor, Datuk Onn Hafiz Ghazi, bahawa BN akan bertanding solo di kesemua 56 kerusi DUN pada Pilihan Raya Negeri (PRN) Johor akan datang.