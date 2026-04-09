Anggota polis KL digantung tugas antara 6 disyaki samun bersenjata sasar warga asing
Apr 9, 2026 | 2:15 PM
Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus (dua dari kiri), ketika menunjukkan barang rampasan pada sidang media kes samun bersenjata dan menyamar penjawat awam di Ibu Pejabat Kontinjen (IPK) Kuala Lumpur, pada 8 April. - NSTP
KUALA LUMPUR: Seorang anggota polis yang digantung tugas adalah antara enam lelaki yang ditahan kerana disyaki terlibat dalam kes samun bersenjata. Sasaran mereka ialah kediaman warga asing, mengakibatkan kerugian mencecah RM4.4 juta ($1.41 juta).
Kesemua suspek, berusia antara 31 dan 51 tahun, diberkas dalam operasi pada 5 April lalu. Mereka dipercayai terlibat dalam tiga kes samun bersenjata dan menyamar sebagai polis di sekitar Kepong, Kuala Lumpur.
