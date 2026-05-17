Anwar: PH sedia lawan BN tanding semua kerusi di Johor, Negeri Sembilan
Ini selepas Barisan Nasional (BN) umum tanding semua kerusi dalam pilihan raya negeri Johor
May 17, 2026 | 7:16 PM
Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Pengerusi Pakatan Harapan (PH). - Foto BH oleh REMAR NORDIN
Pakatan Harapan (PH) bersedia bertanding untuk semua kerusi Dewan Undangan Negeri (DUN) di Johor dan Negeri Sembilan sekiranya Barisan Nasional (BN) membuat keputusan untuk bertembung dalam pilihan raya negeri akan datang kata Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim.
Datuk Anwar yang juga pengerusi PH berkata keputusan itu akan menjadi pendirian tegas PH sekiranya kerjasama politik sedia ada tidak lagi dihormati.
