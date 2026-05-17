Pakatan Harapan (PH) bersedia bertanding untuk semua kerusi Dewan Undangan Negeri (DUN) di Johor dan Negeri Sembilan sekiranya Barisan Nasional (BN) membuat keputusan untuk bertembung dalam pilihan raya negeri akan datang kata Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim.

Datuk Anwar yang juga pengerusi PH berkata keputusan itu akan menjadi pendirian tegas PH sekiranya kerjasama politik sedia ada tidak lagi dihormati.

