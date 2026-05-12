Topic followed successfullyGo to BHku
Pilihan raya negeri Johor bergantung perkenan Sultan Ibrahim
Pilihan raya negeri Johor bergantung perkenan Sultan Ibrahim
Zahid: Perkara bakal dibincang dengan MB Johor apabila tiba masa
May 12, 2026 | 2:21 PM
Pilihan raya negeri Johor bergantung perkenan Sultan Ibrahim
Presiden Umno, Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi (dua dari kiri), ketika mempengerusikan mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi (MKT) Umno di Pejabat Perhubungan Umno Negeri Johor, di Johor Bahru. - Foto FACEBOOK PERGERAKAN PUTERI UMNO MALAYSIA
JOHOR BAHRU: Keputusan sama ada Pilihan Raya Negeri (PRN) Johor akan diadakan sebelum atau selepas PRN Melaka bergantung kepada perkenan Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim, yang juga Sultan Johor, dan Pemangku Sultan Johor, Tunku Mahkota Ismail.
Presiden Umno, Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi, berkata perkara itu akan dibincangkan dengan Menteri Besar Johor, Datuk Onn Hafiz Ghazi, apabila tiba masanya kelak.
Laporan berkaitan
Umno rai ulang tahun ke-80 di Istana Besar JohorMay 11, 2026 | 5:06 PM
Adun lantikan mampu perkukuh Johor menuju negeri maju 2030May 11, 2026 | 1:54 PM