Topic followed successfullyGo to BHku
Rafizi bakal umum hala tuju politik baru 17 Mei
Rafizi bakal umum hala tuju politik baru 17 Mei
Pengumuman dibuat serentak Konvensyen PKR 2026 di Johor Bahru; penganalisis tidak tolak kemungkinan langkah sekadar tekanan buat pentadbiran Anwar Ibrahim
May 14, 2026 | 6:19 PM
Rafizi bakal umum hala tuju politik baru 17 Mei
Poster hebahan di Facebook mantan Timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat (PKR), Datuk Seri Rafizi Ramli, dan mantan Naib Presiden, Nik Nazmi Nik Ahmad, mengenai pengumuman hala tuju politik baharu pada 17 Mei ini. - Foto FACEBOOK RAFIZI RAMLI
Mantan Timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat (PKR), Datuk Seri Rafizi Ramli, menarik perhatian ramai selepas Ahli Parlimen (AP) Pandan itu memaklumkan akan mengumumkan hala tuju politik baharu bersama AP Setiawangsa (Kuala Lumpur), Nik Nazmi Nik Ahmad, pada 17 Mei ini, di Petaling Jaya, Selangor.
Ia adalah pada hari sama Konvensyen PKR 2026 berlangsung di Johor Bahru, yang antara lain, bertujuan menyelaras gerak kerja politik serta memperincikan hala tuju PH dalam mendepani cabaran politik semasa.
Laporan berkaitan
Siasatan kes pelaburan RM1.1b didakwa libat Rafizi selesaiMay 8, 2026 | 6:19 PM
Dua menteri M’sia letak jawatan May 28, 2025 | 5:21 PM
Nurul Izzah Timbalan Presiden PKR yang baruMay 23, 2025 | 10:46 PM