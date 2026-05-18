Anwar sedia runding dengan Zahid, elak PH-BN bertembung di Johor
Perdana Menteri M'sia tekankan PH tidak gentar, tidak 'makan ugutan'
May 18, 2026 | 4:42 PM
Perdana Menteri Malaysia dan Pengerusi Pakatan Harapan, Datuk Seri Anwar Ibrahim. - Foto FACEBOOK ANWAR IBRAHIM
JOHOR BAHRU: Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mengadakan pertemuan dengan Pengerusi Barisan Nasional (BN), Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi, bagi membincangkan pendirian BN dan Pakatan Harapan (PH) Johor yang mahu bertanding secara solo pada Pilihan Raya Negeri (PRN) Johor akan datang.
Beliau, yang juga Perdana Menteri dan Pengerusi PH, berkata beliau masih berharap rundingan antara kedua-dua pihak dapat diselesaikan secara baik demi kepentingan bersama dan kestabilan politik negara.
