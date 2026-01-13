Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia (AKPS), Datuk Seri Mohd Shuhaily Mohd Zain. - Foto FACEBOOK AGENSI KAWALAN DAN PERLINDUNGAN SEMPADAN MALAYSIA

PUTRAJAYA: Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, mengarahkan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia (AKPS) memastikan insiden gangguan teknikal sistem pintu masuk elektronik di Bangunan Sultan Iskandar (BSI) Johor, pada 10 Januari, tidak berulang di semua pintu masuk negara.

Ketua Pengarahnya AKPS, Datuk Seri Mohd Shuhaily Mohd Zain, berkata arahan Perdana Menteri itu disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, dalam mesyuarat koordinasi pada 12 Januari.

“Pagi tadi Yang Berhormat Menteri telah memanggil satu mesyuarat koordinasi sekali lagi dan beliau telah memberikan penekanan yang amat tinggi kerana ia juga membuatkan Perdana Menteri memberi arahan supaya perkara ini jangan berlaku lagi tambahan pula pada Tahun Melawat Malaysia ini,” katanya.

Beliau berkata demikian pada sidang media selepas Majlis Lapor Diri Komander Pintu Masuk, di sini, pada 12 Januari.

Datuk Mohd Shuhaily yang turut meminta maaf bagi pihak AKPS kepada pengembara yang terjejas akibat kegagalan e-gate, berkata beliau secara peribadi telah memberi arahan kepada semua komander terutamanya BSI dan Kompleks Sultan Abu Bakar (KSAB) memantau keadaan sistem kemasukan di pintu masuk negara itu dan memaklumkan kepada ibu pejabat supaya usaha penyelesaian masalah dapat segera dilaksanakan.

“Arahan yang sama juga sudah pun kita buat tadi supaya melihat indikasi bahawa jika sistem mempunyai permasalahan awal, walaupun belum lagi belum tentu lagi sistem itu akan ‘breakdown’ tetapi pasukan petugas perlu diaktifkan,” katanya lapor Berita Harian Malaysia.

Beliau menambah, semua komander AKPS perlu bertindak segera bagi melancarkan proses keluar masuk pengembara di pintu masuk negara.

“Jika sistem sudah breakdown, anda perlu melakukannya secara manual. Jika tidak ada orang (di kaunter), mereka perlu mencari orang untuk penuhkan kaunter tersebut,” katanya.

Media sebelum ini melaporkan puluhan ribu warga asing terkandas dan beratur panjang di dua pintu masuk darat Malaysia dengan Singapura susulan gangguan teknikal yang menyebabkan kebanyakan pintu automatik imigresen tidak berfungsi pada Sabtu lalu.