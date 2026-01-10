Warga asing di Kompleks Kastam, Imigresen dan Kuarantin (CIQ) Bangunan Sultan Iskandar (BSI) terpaksa menunggu hingga dua jam untuk melepasi imigresen. - Foto THE STAR/ASIA NEWS NETWORK

Ribuan terkandas dek pintu automatik 2 pusat pemeriksaan Johor rosak Sistem alami gangguan teknikal ekoran kemasukan bilangan warga asing yang besar pada hujung minggu

JOHOR BAHRU: Puluhan ribu warga asing terpaksa beratur panjang di dua pusat pemeriksaan darat Malaysia dengan Singapura susulan gangguan teknikal yang menyebabkan kebanyakan pintu automatik imigresen tergendala pada 10 Januari.

Yang paling teruk terjejas ialah Kompleks Kastam, Imigresen dan Kuarantin (CIQ) Bangunan Sultan Iskandar (BSI), dengan warga asing terpaksa menunggu hingga dua jam untuk melepasi imigresen.

Difahamkan bahawa sekurang-kurangnya 39 pintu automatik di pintu masuk dan 29 mesin di kawasan keluar dewan bas di BSI telah mengalami masalah selama beberapa hari, tetapi sistem itu rosak sepenuhnya pada 10 Januari disebabkan kemasukan bilangan warga asing yang besar pada hujung minggu.

Rakyat Malaysia yang menggunakan pasport tempatan masih boleh menggunakan pintu automatik, manakala sistem bagi motosikal dan kereta juga berfungsi dengan baik.

“Pintu automatik di stesen kereta api KTM di BSI juga mengalami gangguan.

“Ini merupakan gangguan besar pertama tahun ini, dan masanya tidak sesuai terutamanya apabila kita menerima ramai pengunjung asing sempena Tahun Melawat Malaysia dan Tahun Melawat Johor 2026,” kata seorang pegawai keselamatan, sambil menambah bahawa usaha sedang dijalankan untuk memulihkan sistem secara berperingkat.

Pegawai itu menambah bahawa Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan (AKPS) telah diarahkan untuk membuka semua kaunter manual sebagai alternatif.

Pegawai itu berkata situasi di Kompleks Kastam, Imigresen dan Kuarantin (CIQ) Kompleks Sultan Abu Bakar (KSAB) pula, yang mempunyai 12 pintu automatik lebih terkawal berbanding di BSI.

Pada Julai 2025, kejadian serupa berlaku, dengan masalah teknikal yang dialami pintu automatik di pusat pemeriksaan utama di seluruh Malaysia menjejas lebih 380,000 warga asing.

Isu gangguan sistem pintu automatik ketika itu berpunca daripada gangguan penyepaduan data antara Sistem Imigresen Malaysia (MyIMMs) dengan pangkalan data keselamatan sebuah agensi penguatkuasa antarabangsa yang menyebabkan proses semakan silang menjadi perlahan.