SHAH ALAM: Bekas Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) UiTM Holdings Sdn Bhd, Azlizan Fadzil, 53 tahun, mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen Shah Alam, Selangor, pada 1 Oktober, atas tuduhan pecah amanah membabitkan RM37.37 juta ($11.68 juta), sembilan tahun lalu.

Azlizan yang berkerusi roda meminta dibicarakan sebaik pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Datuk Mohd Nasir Nordin.

“Tidak mengaku bersalah,” katanya yang berbaju kemeja biru cair dan dibenarkan duduk di luar kandang tertuduh, lapor Harian Metro.

Berdasarkan pertuduhan, Azlizan sebagai CEO UiTM Holdings diamanahkan penguasaan RM37.37 juta yang diperuntukkan bagi tujuan pelaburan pembangunan jana kuasa elektrik solar fotovoltan berskala besar dengan saiz 50 megawatt (MW) di Gambang, Pahang.

Beliau didakwa melakukan pecah amanah jenayah ke atas harta terbabit dengan secara tidak jujur, menyalahgunakannya dengan membuat pelbagai pembayaran lain selain daripada tujuan ditetapkan.

Kesalahan itu didakwa dilakukannya di Affin Bank Berhad Cawangan UiTM Shah Alam, di sini, antara 2 Februari dengan 2 Oktober 2017.

Mahkamah kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin RM50,000 dengan dua penjamin dan memerintahkan pasport tertuduh diserahkan kepada mahkamah.

Tertuduh juga perlu melaporkan diri di pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) setiap tiga bulan dan tidak mengganggu saksi sehingga kes selesai.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
netanyahu

Netanyahu, Presiden UAE dilaporkan temu pegawai 10 negara Arab

Sep 30, 2026 | 2:00 PM
Watak-watak seram HHN14 membuat kemunculan dalam persembahan Scaremony, yang mengisahkan sekumpulan pencipta kandungan yang secara tidak sengaja melepaskan kuasa jahat selepas memecah masuk ke sebuah gudang terbiar.

Rumah hantu di USS: Seram hingga hampir mahu menyerah

Sep 28, 2026 | 4:45 PM
Percutian, Jakarta, penerbangan dibatal, letusan Anak Krakatau

Percutian pendek di Jakarta terpaksa dilanjut selepas penerbangan dibatal sebab letusan Anak Krakatau

Sep 6, 2026 | 8:24 PM
Madu atau Racun, kontroversi drama, sensitiviti agama

Enam episod drama ‘Madu atau Racun’ dibintangi Aliff Aziz diturunkan kerana isu agama

Sep 3, 2026 | 6:29 PM
kes influenza, Singapura, vaksin influenza, naik, jangkitan

Kes influenza naik, namun tiada petunjuk lebih teruk daripada biasa

Sep 1, 2026 | 6:52 PM
Sebagai Pengurus Kanan Rantaian Bekalan dan Analisis Data serta pembimbing United Women Singapore (UWS), Cik Siti Mariam Ahmad, berkongsi bahawa sokongan tidak semestinya hadir dalam bentuk kata-kata, tetapi boleh ditunjukkan melalui tindakan yang membantu seseorang membina keyakinan.

Peranan kaum Adam dalam semai keyakinan anak perempuan ceburi Stem

Aug 31, 2026 | 5:30 AM
chicken tenders, perniagaan makanan, bekas banduan

Kenangan makan ‘chicken tenders’ di sebalik tirai besi cetus ilham buka niaga

Aug 14, 2026 | 12:04 PM
kumpulan wanita Singapura, industri muzik Melayu, identiti budaya, dynda

Bekas anggota ‘girl group’ S’pura kongsi cabaran harungi industri muzik tempatan

Jul 26, 2026 | 5:30 AM
tempat makan Singapura, idea cuti sekolah, makanan halal

‘Ngopi’ selepas jalan-jalan di MacRitchie, nikmati ‘yakiniku’ di tepi pantai

Jun 5, 2026 | 3:12 PM
Kementerian Pertahanan Malaysia, notis, Norway

M’sia hantar notis tuntut kerugian lebih RM1b daripada firma pertahanan Norway

May 19, 2026 | 6:36 PM

Kes ditetapkan untuk sebutan semula pada 3 November ini.

UiTM Holdings ialah sebuah syarikat pegangan pelaburan yang dimiliki sepenuhnya oleh Universiti Teknologi Mara (UiTM).

Syarikat itu dilaporkan mencatat kerugian terkumpul sebanyak RM157 juta antara 2017 dengan 2021.

Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, sebelum ini mengarahkan penelitian terhadap tadbir urus dan pengurusan UiTM Holdings, menyusuli kebimbangan mengenai kerugian yang dialami syarikat berkenaan.

Menurut Datuk Anwar, semakan itu perlu dilakukan dengan kerjasama Naib Canselor UiTM, dan Jabatan Perdana Menteri (JPM) akan memberikan sokongan sekiranya diperlukan.

Media Malaysia sebelum ini melaporkan SPRM pada Februari 2023, menyiasat dakwaan penyelewengan yang mengakibatkan kerugian RM157 juta oleh UiTM Holdings.

Siasatan itu memberi tumpuan kepada beberapa isu, khususnya membabitkan dana dan pelaburan yang dibuat UiTM Holdings sehingga mengakibatkan kerugian jutaan ringgit.

Ketua Suruhanjaya SPRM, Datuk Seri Abd Halim Aman, pada 1 Oktober turut dilaporkan berkata SPRM mengesahkan terdapat isu dan kepincangan tadbir urus dalam pengurusan UiTM Holdings.

Ia dikesan menerusi siasatan berhubung kerugian dialami syarikat pegangan pelaburan itu.

Menurut Datuk Abd Halim menyusuli penemuan itu, pihaknya akan mengemukakan syor penambahbaikan kepada syarikat tersebut bagi membetulkan kelompongan yang wujud.

Mengulas mengenai status siasatan kes yang bermula sejak 2023, beliau berkata tindakan itu merupakan proses berterusan memandangkan sesuatu kes jenayah tidak mempunyai had tempoh.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Bekas CEO anak syarikat Felda dituduh perdaya lembaga pengarahSep 29, 2026 | 5:16 PM
Bekas menteri agama M’sia didakwa kes Tabung HajiSep 14, 2026 | 3:23 PM
Anwar nafi siasatan terhadap Felda, Tabung Haji kerana polemik politik, dendamSep 7, 2026 | 3:04 PM
mahkamahpenyelewenganUNIVERSITI TERKEMUKA ASIA