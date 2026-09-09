KUALA LUMPUR: Bekas Pengerusi Lembaga Tabung Haji (TH), Datuk Seri Abdul Azeez Abdul Rahim, mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur pada 9 September, atas pertuduhan salah guna kuasa untuk mendapatkan jawatan pengerusi sebuah syarikat dengan gaji RM690,000 ($215,972), pada 2014.

Terdahulu pada hari sama, Datuk Abdul Azeez, dan dua bekas pegawai TH direman dua hari bagi membantu siasatan kes penipuan berkaitan pemberian hibah TH.

Dalam pertuduhan di Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur, Datuk Abdul Azeez, 60 tahun, mohon dibicarakan sebaik sahaja pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Azura Alwi.

Datuk Abdul Azeez, didakwa menyalahgunakan jawatannya sebagai pengerusi TH pada 2014, untuk menerima suapan berupa jawatan pengerusi Putrajaya Perdana.

Jawatan itu menawarkan ganjaran RM690,000 setahun, sebuah kereta BMW Siri 7 serta pemandu peribadi, lapor portal berita, Malaysiakini.

Berdasarkan kertas pertuduhan, bekas Ahli Parlimen Baling (Kedah) itu didakwa melakukan perbuatan berkenaan dengan mengarahkan Ketua Pegawai Eksekutif TH ketika itu, Tan Sri Ismee Ismail, untuk melantik dirinya sebagai wakil dana tabung berkenaan dalam Putrajaya Perdana Berhad.

Dalam pertuduhan sama, Datuk Abdul Azeez turut didakwa mengarahkan Tan Sri Ismee, agar memujuk anggota Lembaga TH yang lain dalam satu mesyuarat supaya meluluskan cadangan pelaburan sehingga RM193.5 juta dalam Putrajaya Perdana Berhad.

Pelaburan itu merangkumi sehingga 30 peratus modal saham terbitan sedia ada syarikat berkenaan, yang didakwa mempunyai kepentingan dengan Datuk Abdul Azeez.

Ahli Majlis Tertinggi Umno itu dituduh melakukan kesalahan itu di bilik mesyuarat Lembaga TH di pejabat institusi berkenaan di Kuala Lumpur, pada 25 Ogos 2014.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Foto fail menunjukkan seorang lelaki berdiri di tengah-tengah runtuhan sambil mencari mangsa yang memerlukan bantuan selepas menara pertama Pusat Dagangan Dunia (WTC) runtuh di New York pada 11 September 2001.

Tragedi 11 Sep: Pentadbir NY dituduh tidak dedah sepenuhnya bahaya udara toksik

Sep 9, 2026 | 12:53 PM
keselamatan kanak-kanak, batasan tubuh badan, pendidikan sentuhan

Apabila anak sentuh punggung orang...

Sep 9, 2026 | 3:32 PM
Menurut laporan portal berita Free Malaysia Today (FMT) pada 9 September, sumber memaklumkan Lembaga Pengampunan dijangka membincangkan permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri Malaysia, Encik Najib Tun Razak.

Lembaga Pengampunan M’sia mesyuarat 11 Sep, pengampunan Najib antara agenda

Sep 9, 2026 | 4:45 PM
Rahsia Bidadari; Chef Bob; Kai Emilio; Cabaran F&B

Kopitiam baru ambil alih Rahsia Bidadari, Cef Bob undur sebagai pengendali

Sep 9, 2026 | 4:38 PM
Penumpang yang penerbangannya tertunda menunggu bersama bagasi di Terminal 3 Lapangan Terbang Heathrow, London, pada 8 September, susulan gangguan besar pada sistem kawalan trafik udara Britain. Sekitar 1,300 penerbangan dari dan ke Britain dibatalkan pada hari itu, dengan gangguan berterusan pada 9 September apabila lebih 150 penerbangan turut dibatalkan ketika operasi beransur pulih

Britain bergelut pulihkan operasi selepas 1,300 penerbangan dibatal

Sep 9, 2026 | 4:14 PM
Pihak berkuasa Thailand sedang menyiasat sebuah klinik di Bangkok selepas usahawan Britain kelahiran Nigeria, Encik Igho Ubiribo, 43 tahun, meninggal dunia pada 6 Mac susulan suntikan pembesaran zakar menggunakan asid hialuronik. Koroner di London memutuskan bahawa prosedur kosmetik itu menyebabkan embolisme pulmonari yang membawa kepada kematiannya.

Thailand siasat warga Britain maut suntikan pembesaran zakar

Sep 9, 2026 | 3:29 PM
Tumbal Warisan, filem seram tempatan, bakat tempatan

Filem seram ‘Tumbal Warisan’ bukti kemampuan bakat tempatan

Sep 7, 2026 | 5:30 AM
pempengaruh agama Singapura, kes seksual kanak-kanak, polis MUIS

Kes ‘pempengaruh agama’: Polis tidak maklum MUIS kerana tiada jawatan rasmi, pertalian dengan masjid

Sep 8, 2026 | 5:13 PM
Keadaan mutu udara lebih buruk turut dilaporkan di Sarawak apabila stesen pemantauan di Ibu Pejabat Polis Daerah Serian mencatatkan IPU 521, manakala Kuching merekodkan bacaan 311.

IPU Pasir Gudang, Segamat catat paras tidak sihat

Sep 4, 2026 | 5:56 PM
Singapura mungkin mengalami keadaan berjerebu dalam tempoh dua minggu akan datang, sedang cuaca kering dijangka berterusan di rantau ini sekitar sepanjang separuh pertama September.

MSS: Jerebu mungkin landa S’pura dalam 2 minggu, cuaca kering di rantau dijangka berterusan

Sep 1, 2026 | 7:05 PM

Pertuduhan mengikut Seksyen 23(1) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda tidak kurang lima kali ganda nilai suapan atau RM10,000, mengikut mana-mana yang lebih tinggi, jika sabit kesalahan.

Hakim kemudian membenarkan Datuk Abdul Azeez diikat jamin RM450,000 dengan dua penjamin warga Malaysia, serta syarat tambahan melapor diri di pejabat SPRM Kuala Lumpur setiap tiga bulan sekali sehingga kes selesai.

Mahkamah juga menetapkan 11 November ini untuk sebutan kes bagi serahan dokumen.

Sementara itu pada prosiding reman, selain Datuk Abdul Azeez, turut direman seorang lelaki yang juga bekas Ketua Pegawai Eksekutif TH dan seorang wanita yang juga bekas Ketua Pegawai Kewangan TH.

Datuk Abdul Azeez telah disiasat SPRM berkait isu operasi TH sejak 2018, namun dia mendakwa telah menerima surat rasmi daripada Ketua Pesuruhjaya SPRM pada 2021, Tan Sri Azam Baki, yang menyatakan bahawa tidak ada salah guna kuasa atau penyelewengan yang berlaku.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
RCI Tabung Haji M’sia: Mantan Pengerusi sedia disiasat lagiJul 31, 2026 | 4:07 PM
Tabung Haji alami defisit lebih $1b, kerajaan lakar strategi pemulihanJul 23, 2024 | 4:22 PM
Rasuah: Bekas pengerusi Tabung Haji ditahan remanJul 23, 2024 | 12:12 PM
POLITIK M'SIALEMBAGA TABUNG HAJIUmno