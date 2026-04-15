Topic followed successfullyGo to BHku
BN Johor perkukuh gerak kerja, lahir pemimpin muda
Bengkel MCA Johor jadi platform selaras strategi dan kesiapsiagaan parti
Apr 15, 2026 | 6:00 PM
Menteri Besar Johor, Datuk Onn Hafiz Ghazi (kiri), bersama Presiden MCA, Datuk Seri Dr Wee Ka Siong, ketika menghadiri Kem Persediaan Pilihan Raya MCA Negeri Johor. - Foto FACEBOOK ONN HAFIZ GHAZI
Usaha memperkukuh gerak kerja Barisan Nasional (BN) Johor perlu diteruskan menerusi kerjasama erat semua parti komponen termasuk dalam melahirkan generasi pemimpin muda yang lebih berwibawa, kata Menteri Besar Johor, Datuk Onn Hafiz Ghazi.
Beliau yang juga Pengerusi Badan Perhubungan Umno Johor, berkata bengkel kepimpinan anjuran Persatuan Cina Malaysia (MCA) Johor, menjadi platform penting menyelaras strategi dan memperkemas kesiapsiagaan pertubuhan parti.
