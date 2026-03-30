Pemuda Umno terbuka terima kemasukan semula tokoh lama
Pemuda Umno terbuka terima kemasukan semula tokoh lama
Mar 30, 2026 | 3:38 PM
Pemuda Umno terbuka terima kemasukan semula tokoh lama
Naib Ketua Pemuda Umno, Encik Mohd Hairi Mad Shah. - Foto FACEBOOK HAIRI MAD SHAH
JOHOR BAHRU: Pergerakan Pemuda Umno menyatakan pendirian terbuka terhadap kemasukan semula beberapa tokoh lama ke dalam parti, sambil menegaskan ia tidak menjejas peluang golongan muda untuk terus diketengahkan di dalam pilihan raya.
Naib Ketua Pemuda Umno, Encik Mohd Hairi Mad Shah, berkata perkara itu mencerminkan sifat keterbukaan kepimpinan tertinggi parti dalam menerima kembali mana-mana individu yang ingin menyumbang.
