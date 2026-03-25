JOHOR BAHRU: Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia menggesa orang ramai menghentikan segera semua aktiviti pembakaran terbuka susulan cuaca kering yang mencetuskan tiga kebakaran besar hutan dan ladang melibatkan keluasan kira-kira 400 hektar di dua negeri.

Ketua Pengarahnya, Datuk Seri Nor Hisham Mohammad, berkata keadaan cuaca panas semasa memaksa anggota bomba berdepan lebih 400 kes kebakaran setiap hari di seluruh negara, melibatkan pembakaran terbuka, hutan dan belukar.