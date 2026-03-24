Kebakaran hutan di Punggai cecah 150 hektar, operasi pemadaman masih diteruskan
Asap tebal jejas penglihatan di lebuh raya, polis tutup laluan keselamatan
Mar 24, 2026 | 1:25 PM
Asap tebal yang terhasil turut menjejaskan jarak penglihatan di lebuh raya berhampiran, sekali gus membahayakan pengguna jalan raya. - Foto JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA JOHOR
KOTA TINGGI (Johor): Kebakaran hutan belukar berhampiran Lebuhraya Bypass Punggai, menghala ke Sebana Cove, kini meliputi keluasan sekitar 150 hektar. Operasi memadamkan api sedang giat dijalankan.
Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (JBPM) Johor melaporkan, kebakaran yang bermula sejak 21 Mac itu setakat ini telah berjaya dipadamkan di kawasan seluas 63 hektar, iaitu kira-kira 42 peratus daripada keseluruhan kawasan terjejas.
Laporan berkaitan
Masjid, surau seluruh Johor diarah anjur solat sunat mohon hujanFeb 2, 2026 | 1:32 PM
Bomba Johor: 80% kebakaran tanah gambut Bayu Damai dipadamJan 29, 2026 | 6:35 PM