Bomba M’sia tangani 400 kes kebakaran setiap hari, gesa henti pembakaran terbuka
Bomba M’sia tangani 400 kes kebakaran setiap hari, gesa henti pembakaran terbuka
Mar 25, 2026 | 4:10 PM
Bomba M’sia tangani 400 kes kebakaran setiap hari, gesa henti pembakaran terbuka
Anggota bomba memadamkan kebakaran hutan di lokai berhampiran Lebuhraya Desaru-Pengerang di Johor. - Foto fail
JOHOR BAHRU: Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia menggesa orang ramai menghentikan segera semua aktiviti pembakaran terbuka susulan cuaca kering yang mencetuskan tiga kebakaran besar hutan dan ladang melibatkan keluasan kira-kira 400 hektar di dua negeri.
Ketua Pengarahnya, Datuk Seri Nor Hisham Mohammad, berkata keadaan cuaca panas semasa memaksa anggota bomba berdepan lebih 400 kes kebakaran setiap hari di seluruh negara, melibatkan pembakaran terbuka, hutan dan belukar.
Kebakaran hutan di Punggai cecah 150 hektar, operasi pemadaman masih diteruskanMar 24, 2026 | 1:25 PM
Johor tangani kebakaran gambut secara bersepadu ketika cuaca panas berpanjanganFeb 4, 2026 | 1:51 PM