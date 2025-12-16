SPH Logo mobile
halal-logo
SPH Logo mobile
Langgan|
Malaysia
Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula

Budak 4 tahun maut kereta dipandu datuk terbalik di Ipoh

Dec 16, 2025 | 1:37 PM
nahas, maut, malaysia
Budak perempuan berusia empat tahun maut selepas kereta yang dinaiki bersama datuknya ketika dalam perjalanan dari Meru ke rumah mereka, terbalik di Jalan Baginda, Manjoi, malam 14 Disember. - Foto BHM

IPOH: Budak perempuan berusia empat tahun maut selepas kereta yang dinaiki bersama datuknya ketika dalam perjalanan dari Meru di sini ke rumah mereka, terbalik di Jalan Baginda, Manjoi, malam 14 Disember.

Nahas sekitar 8.40 malam itu menyebabkan Az Dian Raisya Qistina Mohamad Hafisrudin meninggal dunia ketika dirawat di Hospital Raja Permaisuri Bainun (HRPB), manakala datuknya, Encik Jamil Sumawan, 69 tahun, luka kecil di muka serta tangan, lapor Berita Harian Malaysia (BHM).

Ketua Polis Daerah Ipoh, Asisten Komisioner Abang Zainal Abidin Abang Ahmad, berkata siasatan awal mendapati kereta jenis Proton Iswara Aeroback dipandu datuk kepada mangsa tiba-tiba hilang kawalan lalu terbabas serta terbalik sekitar 8.40 malam tadi.

Akibat kemalangan itu pemandu bersama cucunya dihantar ke HRPB untuk mendapatkan rawatan, sebelum cucunya itu disahkan meninggal dunia di wad kecemasan HRPB sekitar 10.05 malam.

Laporan berkaitan
Nahas pelajar UPSI: Syarikat gagal patuhi syarat lesen didenda RM20,000Nov 7, 2025 | 10:13 AM
Laporan: Lori bawa lebih muatan batu punca nahas korban 9 anggota polis di PerakOct 31, 2025 | 4:21 PM
nahasmautIpohMALAYSIA
Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsAppPurchase this article
Man IconQuiz LogoUji pengetahuan anda dalam bahasa Melayu
SINGAPURAfooter-logo
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Berita Harian di Mudah Alih

  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Khidmat pelangganan

6388-3838

Meja Berita

Anda ada maklumat mengenai sesuatu berita menarik?
E-mel: bhnews@sph.com.sg