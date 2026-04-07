Kedua-dua tertuduh, Tan Boon Haw (kiri), dan Lim Hu Shen (kanan), didakwa di Mahkamah Sesyen Johor Bahru di bawah Seksyen 77A(1), Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 pada 7 April. - Foto ihsan SWCORP NEGERI JOHOR

Dua warga S’pura pertama didenda, jalani khidmat masyarakat di Johor Buang puntung rokok di kawasan awam, masing-masing didenda RM1,000

JOHOR BAHRU: Dua warga Singapura mencatat sejarah sebagai individu pertama dari Singapura yang dikenakan denda dan Perintah Khidmat Masyarakat (PKM) di Johor selepas didapati bersalah membuang sampah kecil di kawasan awam.

Kedua-dua tertuduh, Tan Boon Haw , 38 tahun, dan Lim Hu Shen, 38 tahun, didakwa di Mahkamah Sesyen Johor Bahru di bawah Seksyen 77A(1), Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 pada 7 April.

Mengikut fakta kes, mereka didapati membuang puntung rokok di hadapan pintu masuk utama sebuah pusat beli-belah di bandar raya Johor Bahru pada 3 Januari.

Mahkamah kemudian menjatuhkan hukuman denda RM1,000 ($319) terhadap setiap tertuduh selain memerintahkan mereka menjalani PKM selama enam jam.

Tempoh khidmat masyarakat itu akan dilaksanakan dalam tiga sesi berasingan, iaitu dua jam bagi setiap sesi.

Perbicaraan kes tersebut dikendalikan Hakim Mahkamah Sesyen, Datuk Che Wan Zaidi Che Wan Ibrahim, manakala pendakwaan dijalankan Pegawai Pendakwa Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (SWCorp), Cik Rubiah Maulud.

Pengarah SWCorp Negeri Johor, Encik Zainal Fitri Ahmad dalam satu kenyataan berkata tindakan tegas itu mencerminkan komitmen agensi berkenaan dalam menguatkuasakan undang-undang berkaitan kebersihan awam tanpa kompromi.

“SWCorp tidak akan berkompromi dengan mana-mana individu yang melakukan kesalahan membuang sampah kecil, khususnya di kawasan tumpuan awam,” katanya.

Beliau berkata operasi penguatkuasaan dijalankan secara berfokus dan berterusan bagi memastikan tahap kebersihan persekitaran sentiasa terpelihara.

Sehingga 6 April, sebanyak 228 Notis Pemberitahuan Kesalahan telah dikeluarkan melibatkan pelbagai kesalahan berkaitan kebersihan awam.

Daripada jumlah itu, 130 kes melibatkan warga tempatan manakala 98 lagi membabitkan bukan warga.

Encik Zainal Fitri berkata pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM2,000 atau diarahkan menjalani PKM, manakala kegagalan mematuhi arahan tersebut boleh membawa kepada denda sehingga RM10,000.

Dalam pada itu, beliau menegaskan bahawa kebersihan bukan sekadar isu persekitaran, tetapi turut mencerminkan tahap kesedaran dan disiplin masyarakat.

“Setiap individu bertanggungjawab menjaga kebersihan persekitaran. Tindakan mudah seperti membuang sampah ke dalam tong yang disediakan mampu memberi kesan besar kepada imej bandar dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Beliau turut mengingatkan orang ramai agar tidak mengambil ringan kesalahan membuang sampah kecil seperti puntung rokok, plastik makanan atau botol minuman di kawasan awam.