DUN Johor dibubar, beri laluan kepada Pilihan Raya Negeri

DUN Johor dibubar, beri laluan kepada Pilihan Raya Negeri

DUN Johor dibubar, beri laluan kepada Pilihan Raya Negeri

JOHOR BAHRU: Dewan Undangan Negeri (DUN) Negeri Johor yang mempunyai 56 kerusi secara rasmi dibubarkan pada 1 Jun, bagi memberi laluan kepada Pilihan Raya Negeri (PRN) ke-16.

Pembubaran itu diumumkan Menteri Besar, Datuk Onn Hafiz Ghazi dalam satu sidang media khas di kediaman rasminya di Saujana, Johor Bahru.

Datuk Onn Hafiz berkata pembubaran DUN itu dilakukan setelah menghadap dan mendapat izin Pemangku Sultan Johor, Tunku Mahkota Ismail, pada pagi 1 Jun.

“Sehubungan itu, atas titah perkenan Duli Yang Amat Mulia Pemangku Sultan Johor, watikah pembubaran Dewan Negeri Johor Darul Ta’zim yang ke-15 telah diperkenankan berkuat kuasa pada 1 Jun 2026, iaitu pada hari ini.

“Ini adalah selaras dengan peruntukan Fasal 23 Bahagian Kedua Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895,” kata Datuk Onn Hafiz dalam sidang media yang turut dihadiri barisan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (Exco) Johor.

Menurut beliau, pembubaran itu dibuat bagi memberi laluan kepada proses demokrasi melalui PRN Johor, tertakluk kepada penetapan rasmi tarikh penamaan calon dan hari mengundi oleh Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR).

Keputusan tersebut dibuat dengan hasrat memastikan rakyat Johor terus memiliki sebuah kerajaan yang stabil, kukuh dan mampu meneruskan agenda pembangunan negeri, tambah Datuk Onn Hafiz.

“Saya menyeru kepada semua parti politik, pemimpin dan penyokong agar berdepan proses demokrasi ini dengan penuh adab, tertib dan berhemah.

“Sama-samalah kita menjaga keharmonian dan kemuafakatan Bangsa Johor,” katanya.

Beliau turut mendoakan agar Johor terus dipelihara, rakyatnya dilindungi serta dikurniakan kestabilan, kemakmuran dan keberkatan.

Pembubaran secara automatik DUN Johor ditetapkan pada 21 April 2027 sekiranya ia tidak dibubarkan lebih awal, menurut laporan media.

Mengikut peruntukan undang-undang, SPR mempunyai tempoh sehingga 60 hari selepas pembubaran DUN untuk mengadakan PRN.

Pada PRN Johor ke-15 sebelum ini yang berlangsung pada Mac 2022, Barisan Nasional (BN) membentuk kerajaan negeri selepas memenangi 40 daripada 56 kerusi DUN yang dipertandingkan.

Pakatan Harapan (PH) pula memenangi 12 kerusi dengan Parti Tindakan Demokratik (DAP) memperoleh 10 kerusi, manakala Parti Keadilan Rakyat (PKR) dan Parti Amanah Negara (Amanah) masing-masing meraih satu kerusi.

Perikatan Nasional (PN) memenangi tiga kerusi, sementara Parti Ikatan Demokratik Malaysia (Muda) memperoleh satu kerusi.