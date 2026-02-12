Pengerusi Jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Johor, Datuk Mohd Jafni Md Shukor (kiri), menyampaikan sumbangan kepada penerima bantuan Sumbangan Tahun Baru Cina 2026 di Dewan Bandar Putra, Kulai. - Foto FACEBOOK MOHD JAFNI MD SHUKOR

Lebihan hartanah tidak terjual di Johor terus menyusut, isyarat kemajuan positif sektor perumahan negeri yang didorong oleh pertumbuhan ekonomi dan kemasukan pelaburan baharu.

Pengerusi Jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Johor, Datuk Mohd Jafni Md Shukor, mendedahkan kira-kira 20 projek perumahan baru sedang rancak dibina, dijangka siap menjelang akhir 2026 dan 2027, terutama di kawasan Zon Ekonomi Khas Johor-Singapura (JS-SEZ), Kota Iskandar dan Johor Bahru.

Beliau menambah, unit tidak terjual sebelum ini mencecah 13,000 (2023) kini merosot kepada sekitar 10,000 unit (2025), dengan kebanyakannya melibatkan kediaman bertingkat tinggi.

Rumah bertanah seperti banglo dan rumah teres dua tingkat, katanya, hampir habis dijual.

“Untuk hartanah bertanah, sekitar 99 peratus telah terjual. Penurunan lebihan hartanah ini menunjukkan keadaan ekonomi negeri semakin baik,” katanya ketika ditemui Berita Harian (BH) pada Majlis Penyerahan Sumbangan Tahun Baru Cina 2026 di Dewan Bandar Putra, Kulai.

Perkembangan pesat ekonomi Johor termasuk pelaksanaan JS-SEZ mendorong kemasukan pelabur asing dan meningkatkan permintaan perumahan.

Katanya, Johor merekodkan pelaburan kira-kira RM91.1 bilion ($29.2 bilion) pada suku ketiga 2025, manakala hasil negeri meningkat daripada sasaran RM2 bilion kepada sekitar RM2.67 bilion pada tahun 2025.

“Kita menjangkakan ekonomi Johor akan terus berkembang. Apabila pelaburan meningkat, permintaan kediaman juga akan bertambah,” katanya.

Beliau turut menjelaskan, lebihan unit yang masih ada adalah rumah berharga sekitar RM500,000 ke atas, khususnya pangsapuri di kawasan bandar Johor Bahru yang menyasarkan golongan berpendapatan sederhana.

Kawasan Pasir Gudang yang mempunyai ratusan industri berat turut menyumbang kepada permintaan perumahan, selain pembangunan perbandaran yang semakin pesat.

Fenomena ini ketara khususnya di kawasan strategik berhampiran pembangunan pesat dan jajaran projek Laluan Sistem Transit Laju (RTS Link) Johor Bahru-Singapura.

Mengulas sektor pelancongan, Datuk Mohd Jafni memaklumkan lebih 100 program di seluruh negeri dirancang sempena Tahun Melawat Johor 2026 melibatkan kesemua 10 daerah.

Setakat ini, sekurang-kurangnya tiga program berskala besar telah dilaksanakan, manakala puluhan lagi aktiviti kebudayaan dan pelancongan sedang berjalan.

“Program bukan tertumpu di satu tempat sahaja. Setiap daerah ada aktiviti masing-masing dan kita lihat peningkatan kedatangan pelawat, termasuk dari Singapura dan negeri lain,” katanya.

Beliau turut memaklumkan sebuah tarikan pelancongan baru termasuk zoo malam dijangka dibuka sekitar pertengahan hingga suku ketiga 2026, sekali gus menambah pilihan destinasi kepada pengunjung.