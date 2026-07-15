Kerajaan Johor dijangka melaksanakan Fasa 5 inisiatif bantuan perumahan negeri seawal Ogos ini, dengan kira-kira 5,000 penerima telah dikenal pasti bagi menikmati bantuan berkenaan.

Mantan Pengerusi Jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Johor merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri (Adun) Bukit Permai, Datuk Mohd Jafni Md Shukor, berkata pelaksanaan itu akan disegerakan sebaik sahaja barisan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (Exco) baharu dibentuk.

“Senarai nama untuk Fasa 5 sudah siap, begitu juga proses teknikalnya. Insya-Allah apabila Exco baharu dilantik, kita akan laksanakan segera.

“Kita menyasarkan kira-kira 5,000 penerima dan jika diizinkan, pelaksanaannya boleh dimulakan pada Ogos ini,” katanya kepada Berita Harian (BH).

Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai pelaksanaan bantuan perumahan susulan kemenangan besar Barisan Nasional (BN) pada Pilihan Raya Negeri (PRN) Johor pada 11 Julai.

Datuk Mohd Jafni berkata kemenangan BN yang memperoleh 48 daripada 56 kerusi Dewan Undangan Negeri (DUN) membuktikan rakyat Johor terus memberikan keyakinan kepada kerajaan negeri untuk meneruskan agenda pembangunan.

“Alhamdulillah, rakyat Johor telah memberikan mandat yang lebih besar kepada kerajaan negeri. Sebelum ini kita memperoleh 40 kerusi, kini meningkat kepada 48 kerusi.

“Terima kasih kepada seluruh Bangsa Johor yang terus memberikan kepercayaan kepada kerajaan ini,” katanya.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
pengganasan, bom, sekolah Jakarta

Lelaki, 34 tahun, ditahan buat ancaman palsu pasang 11 bom di sekolah Jakarta

Jul 15, 2026 | 12:53 PM
Seorang penunjuk perasaan memegang gambar bekas pemimpin Hamas, Yahya Sinwar, ketika demonstrasi “Bangkit Demi Palestin” yang membantah sokongan ketenteraan Amerika Syarikat kepada Israel di hadapan Perpustakaan Awam New York, Amerika Syarikat, pada 18 Oktober 2024. Israel baru-baru ini mendedahkan dokumen yang didakwa dirampas di Gaza dan dikatakan ditulis oleh Sinwar, yang menurutnya menunjukkan beliau menjangkakan serangan balas besar-besaran Israel, termasuk kemungkinan penggunaan senjata nuklear, sebelum serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Bagaimanapun, kesahihan dokumen itu belum dapat disahkan secara bebas.

Dokumen didakwa milik Yahya Sinwar: Hamas jangka serangan balas besar Israel

Jul 15, 2026 | 1:14 PM
maklumat palsu, AI, kemahiran kritikal, literasi maklumat, PMET, tinjauan

Asah minda nilai AI: NLB, KPMG lancar inisiatif membaca buat warga S’pura

Jul 14, 2026 | 5:48 PM
Encik Muhammad Aufa Aniq Mohamed Salizal (kiri) dan abangnya, Encik Muhammad Nurshadiqqin Mohamed Salizal, sentiasa saling menyokong ketika bertugas. Bersama mereka ialah ibu mereka, Cik Siti Sufiyyah Ithnin.

Rezeki dua beradik pikul tugas mencabar sebagai pakar pengikat kontena

Jul 14, 2026 | 6:05 PM
Serangan, Saudi-Houthi, ancam gencatan senjata

Serangan balas Saudi-Houthi ancam gencatan senjata

Jul 14, 2026 | 11:46 AM
Pempengaruh dan pencipta kandungan Encik Kai Emilio dan Encik Faisal Marican berganding bahu untuk memperkenalkan Kool-Aid Pineapples, makanan viral di media sosial.

Apa itu ‘Kool-Aid Pineapple’ yang sedang viral?

Jul 14, 2026 | 3:51 PM
perdagangan borong dan runcit, pengangkutan dan penyimpanan

Ekon S’pura kembang 5.7 peratus pada suku kedua 2026

Jul 14, 2026 | 2:56 PM
dasuki johari, atlet ski air, pelukis jalanan, Kuala Lumpur, hilang, 30 tahun,

Selepas 30 tahun ‘hilang’, bekas atlet istimewa ski air S’pura kini pelukis jalanan di KL

Jul 13, 2026 | 6:29 PM
ndp 2026

NDP 2026: Laluan terbang lalu bendera S’pura kali pertama rentas Kallang Basin

Jul 5, 2026 | 2:25 PM
Rahsia Bidadari, jenama tempatan, kedai kopi halal

Kedai kopi Rahsia Bidadari satukan jenama tempatan popular bawah satu bumbung

Jul 4, 2026 | 5:30 AM

Beliau turut mengucapkan tahniah kepada Datuk Onn Hafiz Ghazi yang diperkenankan oleh Sultan Johor dan Pemangku Sultan Johor untuk meneruskan tugas sebagai Menteri Besar bagi penggal kedua.

Menurutnya, semua inisiatif perumahan yang diumumkan dalam manifesto BN akan diteruskan, termasuk bantuan Beli Rumah RM5,000 ($1,589), Masuk Rumah RM2,000 dan Sewa Rumah RM2,500 secara sekali bayar.

Katanya, kerajaan negeri juga akan meneruskan pembinaan Rumah Mampu Milik Johor (RMMJ), Rumah Kasih Johor untuk golongan kurang berkemampuan, rumah bersubsidi berharga RM30,000 seunit serta program baik pulih rumah.

Datuk Mohd Jafni berkata sehingga suku pertama 2026, sebanyak 21,412 unit RMMJ telah disiapkan.

Beliau berkata kerajaan negeri menyasarkan menyiapkan lebih 8,000 unit lagi menjelang akhir tahun ini bagi mencapai sasaran 30,000 unit rumah mampu milik yang ditetapkan bagi tempoh 2022 hingga penghujung 2026.

“Insya-Allah tahun depan kita akan berbincang dengan lebih banyak pemaju untuk memperbanyakkan pembinaan rumah mampu milik bersubsidi dengan harga serendah RM42,000 sehingga RM300,000,” katanya.

Selain sektor perumahan, beliau berkata pelbagai inisiatif lain yang terkandung dalam manifesto BN turut akan diteruskan, termasuk kelulusan lesen perniagaan tidak berisiko dalam tempoh 24 jam serta pelbagai bantuan kepada peniaga.

“Kita akan sedaya upaya menunaikan semua janji yang telah dimasukkan dalam manifesto BN Johor pada PRN kali ini.

“Saya percaya dasar-dasar yang melibatkan semua portfolio Exco akan diteruskan tanpa mengira siapa yang akan dilantik,” katanya.

Laporan berkaitan
Pengundi redah 120 km gagal tunaikan hasrat undi BNJul 14, 2026 | 2:53 PM
Mantan Speaker DUN Johor cadang KJ tanding di Muar, lawan Syed SaddiqJul 14, 2026 | 2:59 PM
PRN Johor: Kemenangan besar BN tamparan psikologi buat PHJul 12, 2026 | 3:49 PM
Kerajaan Negeri JohorADUN JOHORPRN JOHORbantuan pemerintahperumahan awam