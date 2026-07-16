Kejayaan Barisan Nasional (BN) merampas semula kerusi Dewan Undangan Negeri (DUN) Johor Jaya selepas lebih sedekad dikuasai Pakatan Harapan (PH) membuktikan pengundi kini lebih mengutamakan calon yang dekat dengan rakyat berbanding semata-mata memilih parti politik.

Bendahari Agung Persatuan Cina Malaysia (MCA), Encik Tan Tuan Peng, berkata kemenangan itu menjadi petunjuk bahawa pengundi, khususnya masyarakat Cina di kawasan bandar, semakin menilai rekod khidmat seseorang calon serta keupayaannya menyelesaikan masalah rakyat.

Katanya, walaupun DUN Johor Jaya mempunyai komposisi pengundi bukan Melayu melebihi 50 peratus, BN tetap berjaya memperoleh sokongan merentas kaum.

“Kita nampak kali ini masyarakat Cina memberi sokongan yang lebih baik kepada Barisan Nasional. Sejujurnya, kami sendiri tidak menjangkakan majoriti kemenangan boleh mencecah 7,268 undi.

“Daripada pemerhatian sepanjang kempen, rakyat lebih melihat kepada calon yang sentiasa berada di lapangan dan mudah ditemui apabila mereka memerlukan bantuan,” katanya ketika dihubungi Berita Harian (BH).

Beliau berkata demikian ketika mengulas kemenangan calon BN, Cik Chan San San, yang berjaya menamatkan penguasaan PH di kawasan berkenaan.

Menurut Encik Tan, kemenangan itu juga membuktikan parti politik perlu membuat persediaan lebih awal dengan memperkenalkan calon jauh sebelum musim pilihan raya.

Katanya, calon memerlukan masa yang panjang untuk membina hubungan dengan masyarakat, terutama di kawasan bandar yang mempunyai jumlah pengundi besar.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Malaysia, Bersatu, Pas, Negeri Sembilan, Pilihan Raya Negeri, PRN, logo

Bersatu tanding PRN N. Sembilan guna logo sendiri

Jul 16, 2026 | 3:14 PM
Setiap pembentangan dilengkapi dengan anggaran bajet untuk setiap orang.

Pembentangan 30 slaid jadi cara 15 ahli keluarga pilih destinasi percutian

Jul 15, 2026 | 5:58 PM
dera murid, minum kencing, pengurus pusat pendidikan

Bekas pengurus pusat pendidikan dera murid, paksa minum air kencing sendiri

Jul 9, 2026 | 6:58 PM
kredit karbon, Singapura Indonesia, perdagangan rentas sempadan

S’pura, Indonesia kerjasama dalam kredit karbon, permudah SME dagang rentas sempadan

Jul 6, 2026 | 8:02 PM
Singapore, Parliament, Parlimen, Gan Kim Yong, middle east conflict, konflik timur tengah, krisis, perang

Pemerintah umum pakej sokongan bantu rakyat, niaga harungi kenaikan kos

Apr 7, 2026 | 6:46 PM
jakarta, bandung, shopping raya, baju raya, kuih raya, whoosh

7 lokasi ‘wajib’ singgah di Jakarta untuk persiapan Aidilfitri

Jan 17, 2026 | 5:30 AM
Muhammad Ariq Haziq Mohd Johari antara 10 pemenang pertandingan robotik Dreambot Showdown anjuran bersama Yayasan Mendaki dan Universiti Teknologi dan Reka Bentuk Singapura (SUTD) pada acara Raikan Ilmu @Heartlands Julai lalu.

Daripada bermain Lego, pelajar kini upaya bina robot kereta

Dec 26, 2024 | 1:54 PM
Selebriti setempat, Syirah Jusni, kini sibuk melaksana tugas sebagai guru sepenuh masa dan menggalas tanggungjawab sebagai isteri sejak September 2023.

Aplikasi ‘MuzzMatch’ satukan Syirah Jusni dengan suami

Jun 17, 2024 | 5:30 AM
Sesi podcast Berita Harian menjelang pilihan raya Indonesia dihos bersama oleh (dari kiri) Timbalan Editor Berita, Cik Nur Adilah Mahbob dan Editor Bersekutu, Encik Mohd Nizam Ismail, bersama-sama panel penganalisis  Ehwal Antarabangsa di Solaris Strategies Singapore, Dr Mustafa Izzuddin; Dr Pradana Boy Zulian, Ketua Pusat Pengajian Islam dan Falsafah Universiti Muhammadiyah di Malang, Indonesia, dan Koresponden Berita Harian di Jakarta, Cik Ismira Lutfia Tisnadibrata yang menyertai podcast menerusi Zoom (kaca tv).

Kesan pilihan raya Indonesia bagi S’pura

Feb 13, 2024 | 5:30 AM
Sukar untuk membayangkan hidup tanpa peranti teknologi, tetapi kajian menunjukkan bahawa penggunaan teknologi secara berterusan boleh menyumbang kepada tekanan, justeru penting untuk meluang waktu melakukan proses detoks digital.

Jalani detoks digital demi kesihatan mental

Feb 7, 2024 | 5:30 AM

“Kalau mahu rakyat mengenali seseorang calon, bukan enam bulan sebelum pilihan raya baru hendak diperkenalkan. Sekurang-kurangnya calon perlu bekerja bersama rakyat selama beberapa tahun.

“Itulah formula yang kami lihat berjaya. Rakyat memilih calon yang mereka kenal dan percaya, bukannya bergantung kepada parti semata-mata,” katanya.

Beliau berkata selain faktor calon, pendekatan kempen yang fokus pada pembangunan masa depan Johor turut memainkan peranan penting menarik sokongan pengundi.

“Kita bercakap mengenai peluang pekerjaan, pembangunan ekonomi dan hala tuju Johor.

“Rakyat lebih suka mendengar tawaran yang memberi manfaat kepada masa depan mereka berbanding politik menyerang peribadi atau menimbulkan kebencian,” katanya.

Sementara itu, Naib Ketua Pergerakan Pemuda Umno Bahagian Pasir Gudang, Encik Mohd Khairul Azlan Sulong, berkata mandat besar yang diberikan rakyat perlu diterjemahkan melalui pelaksanaan manifesto secara berperingkat.

Katanya, BN akan terus memberi tumpuan kepada kebajikan rakyat dengan melaksanakan janji yang realistik serta mampu ditunaikan.

“Barisan Nasional tidak menjanjikan bulan dan bintang. Apa yang kita janjikan ialah perkara yang mampu dilaksanakan mengikut kemampuan kerajaan.

“Yang penting ialah membantu rakyat dan memastikan kebajikan mereka sentiasa terpelihara,” katanya.

Beliau berkata antara keutamaan kerajaan negeri selepas ini ialah memperbanyakkan pembinaan rumah mampu milik, menyelesaikan isu penempatan semula setinggan, menambah baik infrastruktur serta mengurangkan kesesakan lalu lintas di kawasan Johor Jaya.

“Kita juga mahu memastikan lebih banyak peluang pekerjaan diwujudkan kerana itu antara perkara yang sering dibangkitkan rakyat,” katanya.

Pada PRN Johor ke-16, Cik Chan San San berjaya merampas kerusi DUN Johor Jaya selepas memperoleh 35,971 undi untuk menewaskan calon PH, Cik Lee Wern Yiing, yang meraih 28,703 undi, sekali gus menang dengan majoriti 7,268 undi.

Kemenangan itu menamatkan penguasaan PH di kerusi berkenaan yang disandang selama tiga penggal oleh Cik Liow Cai Tung sejak Pilihan Raya Umum Ke-13 pada 2013.

Laporan berkaitan
Pengundi redah 120 km gagal tunaikan hasrat undi BNJul 14, 2026 | 2:53 PM
PRN Johor: Kemenangan besar BN tamparan psikologi buat PHJul 12, 2026 | 3:49 PM
Gelombang biru kembali landa Johor, BN sapu 48 daripada 56 kerusi DUNJul 11, 2026 | 10:35 PM
PRN JOHORPILIHAN RAYA NEGERI JOHORADUN JOHORBarisan NasionalMCA