Kebangkitan gelombang biru menyaksikan Pakatan Harapan (PH) pimpinan Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, tumbang di Negeri Sembilan, selepas keputusan tidak rasmi menyaksikan gabungan Barisan Nasional (BN)-Perikatan Nasional (PN) memenangi 25 kerusi dalam Pilihan Raya Negeri (PRN) Negeri Sembilan.

PH Negeri Sembilan pimpinan mantan Menteri Besar, Datuk Seri Aminuddin Harun, hanya memenangi 11 kerusi daripada 36 kerusi yang ditandingi.

Ia adalah kekalahan kedua PH dalam PRN dalam tempoh kurang sebulan, dengan prestasi yang merosot.

Kemenangan BN-PN dengan 25 kerusi setakat ini membolehkan gabungan berkenaan membentuk kerajaan negeri selepas memenangi majoriti.

PN - rakan kerjasama BN buat julung kalinya dalam pilihan raya - dalam keputusan tidak rasmi berjaya memenangi tujuh kerusi daripada 11 kerusi yang ditandingi.

Dalam pada itu, Pengerusi BN yang juga Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi, semasa sidang media di Wisma Umno Negeri Sembilan, berkata BN dan PN akan membentuk Kerajaan Negeri Sembilan selepas gabungan itu memperoleh majoriti dua pertiga berdasarkan keputusan tidak rasmi PRN Negeri Sembilan, pada 1 Ogos.

Beliau berkata secara tidak rasmi, BN memenangi 18 kerusi manakala PN memperoleh tujuh kerusi, sekali gus memberikan kedua-dua gabungan itu majoriti untuk menerajui pentadbiran negeri.

“Kami akan meneruskan perbincangan susulan antara kedua-dua gabungan ini berkaitan pembentukan kerajaan negeri yang baharu berdasarkan keputusan yang dimaklumkan,” katanya semasa sidang media itu.

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Kekalahan kali kedua buat PH itu selepas PRN Johor dalam tempoh kurang sebulan, turut menyaksikan dua tokoh utama PH negeri tewas.

Datuk Aminuddin yang juga Pengerusi PH Negeri Sembilan dan mesra dengan panggilan Tok Min, gagal merampas kerusi kubu BN di DUN Linggi yang dipertahankan oleh calon BN, Datuk Mohd Faizal dalam pertandingan tiga penjuru.

Ahli Parlimen Port Dickson itu semasa sidang media reda dengan kekalahan dihadapinya dan berharap pengganti beliau dapat meneruskan perancangan dan pembangunan yang dilaksanakan kerajaan pimpinannya sebelum ini.

“Saya terima apa saja keputusan seperti yang telah dari awal saya katakan, saya serahkan kepada rakyat. Mungkin ‘report card’ (kad laporan) saya masih kurang lagi maka mereka tak puas hati lagi.

“Jadi saya tiada masalah. Dalam politik ada kalah dan menang.

“Tapi bagi saya kali ini saya mampu didik sebahagian besar masyarakat untuk bertukar fikiran daripada hanya mementingkan prestasi perkauman saja kepada prestasi yang kita mahukan pada masa depan.

“Saya tak ada rasa kecewa (dengan keputusan ini). Ini qada dan qadar Allah swt, saya reda apa yang berlaku, insya-Allah ada hikmahnya. Mungkin untuk saya bersama anak dan cucu lebih sedikit dan fikirkan apa yang perlu saya lakukan untuk parti pada masa akan datang,” katanya.

Setiausaha Agung Parti Tindakan Demokratik (DAP), Encik Anthony Loke, juga tewas kepada calon BN, Encik Siow Kong Choon, dan gagal mempertahan kerusi DUN Chennah yang dipegangnya selama tiga penggal.

Menyusuli kekalahannya itu, Encik Loke yang juga Menteri Pengangkutan akan mempertimbangkan untuk meletak jawatan sebagai Pengerusi DAP di Negeri Sembilan.

Katanya, keputusan itu dibuat bagi mengambil tanggungjawab menyusuli prestasi merudum DAP dalam PRN Negeri Sembilan.

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