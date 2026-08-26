Lokasi gempa bumi terletak kira-kira 18 kilometer di barat daya Batu Pahat dan 104 kilometer di barat laut Tanjung Balai-Meral, Indonesia. - Foto FACEBOOK MALAYSIAN METEOROLOGICAL DEPARTMENT

Lokasi gempa bumi terletak kira-kira 18 kilometer di barat daya Batu Pahat dan 104 kilometer di barat laut Tanjung Balai-Meral, Indonesia. - Foto FACEBOOK MALAYSIAN METEOROLOGICAL DEPARTMENT

Gempa lemah magnitud 3.1 berlaku di perairan Batu Pahat Gempa sedalam 10 kilometer tidak membawa ancaman tsunami kepada M’sia

BATU PAHAT: Satu gempa bumi lemah bermagnitud 3.1 berlaku di perairan Batu Pahat pada 4.12 petang, 25 Ogos.

Gempa itu dikesan pada kedudukan 1.7 darjah Utara dan 102.8 darjah Timur, dengan kedalaman 10 kilometer.

Lokasinya terletak kira-kira 18 kilometer di barat daya Batu Pahat dan 104 kilometer di barat laut Tanjung Balai-Meral, Indonesia.

Tiada ancaman tsunami dikeluarkan di Malaysia susulan kejadian tersebut.