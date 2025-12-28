Pusat gegaran gempa bumi terletak 16 kilometer ke barat daya Segamat, Johor, dengan kedalaman 10 kilometer. - Foto JABATAN METEOROLOGI MALAYSIA/X

Satu gegaran lemah dikesan di Bukit Kepong, Pagoh awal 28 Disember, namun pihak berkuasa berkata tiada laporan mengenai korban jiwa, kerosakan harta benda atau risiko tsunami kepada Johor.

Menteri Besar Johor, Datuk Onn Hafiz Ghazi berkata gegaran yang direkodkan pada 8.55 pagi itu berukuran magnitud 3.4 pada kedalaman 10 kilometer.

“Setakat ini, tiada laporan kehilangan nyawa atau kerosakan harta benda, dan tiada ancaman tsunami kepada negeri Johor. Keadaan adalah terkawal,” katanya dalam satu kenyataan.

Dalam kemas kini berasingan, Jabatan Meteorologi Malaysia (MetMalaysia) berkata gegaran tersebut turut dirasai di Melaka.

Datuk Onn Hafiz berkata kerajaan negeri memandang serius insiden itu, dengan pemantauan rapi sedang dijalankan bersama agensi berkaitan.

Beliau turut memberi jaminan bahawa maklumat terkini akan dikongsi dari semasa ke semasa bagi memastikan orang ramai menerima “maklumat yang tepat dan boleh dipercayai”.

“Sebagai langkah berjaga-jaga, saya menasihatkan orang ramai supaya kekal tenang, menjauhi struktur yang tidak stabil, serta sentiasa berwaspada dan mematuhi arahan pihak berkuasa sekiranya perlu,” tambahnya.

Gegaran terbaru ini merupakan yang terkini dalam siri gempa bumi kecil yang dirasai di seluruh Johor sepanjang 2025.

Pada 24 Ogos, Johor mengalami beberapa gegaran lemah, bermula dengan gempa bermagnitud 4.1 yang berpusat berhampiran Segamat pada sekitar 6.15 pagi, diikuti dengan satu lagi gegaran lebih kecil bermagnitud 2.8 berhampiran Kluang beberapa jam kemudian.

Siri gegaran itu menarik perhatian orang ramai apabila ia dirasai di seluruh Johor dan negeri-negeri jiran seperti Negeri Sembilan dan Melaka, namun tiada kerosakan besar dilaporkan.

Beberapa lagi gempa kecil melanda negeri itu dalam tempoh beberapa hari berikutnya, termasuk gegaran bermagnitud 2.5 pada 28 Ogos dan gegaran bermagnitud 3.4 pada 29 Ogos, menjadikan lima kejadian gempa kecil dalam tempoh lima hari.

Pada akhir September, satu gegaran bermagnitud 3.5 di perairan Batu Pahat turut direkodkan, dengan “gegaran berkemungkinan dirasai di sekitar Batu Pahat”, menurut MetMalaysia.

Baru-baru ini, satu gempa bumi lemah berukuran 2.7 pada skala Richter direkodkan di Jementah, Segamat pada awal November.

Pakar seismologi menyatakan bahawa walaupun Malaysia tidak terletak di sempadan utama plat tektonik, kewujudan jalur sesar kecil dan pengaruh tektonik serantau boleh menyebabkan gempa bumi bermagnitud rendah sekali-sekala.

Kejadian seperti itu, walaupun jarang berlaku dan biasanya lemah, menekankan keperluan kesedaran dan kesiapsiagaan walaupun di kawasan yang sekian lama dianggap berisiko rendah.

Datuk Onn Hafiz mengakhiri kenyataannya dengan menyeru orang ramai supaya kekal tenang dan bermuhasabah, serta menggesa penduduk agar sentiasa berhati-hati dan mendoakan keselamatan negeri.