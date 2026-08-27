PENGERANG (Johor): Sebanyak 34.8 hektar atau 67.7 peratus daripada keseluruhan kawasan kebakaran tanah gambut seluas 51.4 hektar di Jalan Pintasan Punggai-Sebana Cove telah dapat dipadamkan setakat 8 pagi, 27 Ogos.

Angka itu menunjukkan pertambahan 9.8 hektar kawasan yang berjaya dipadamkan berbanding 25 hektar atau 48.6 peratus yang dilaporkan pada 26 Ogos.

Menurut laporan situasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (JBPM) Johor, Sektor B seluas 15.8 hektar kini telah dipadamkan sepenuhnya.

Pemantauan berterusan dilakukan di sektor itu bagi mengesan tompokan api dan mengelakkan kebakaran berulang.

Tumpuan operasi kini diberikan kepada Sektor A seluas 35.6 hektar yang terletak di tepi jalan utama.

Sebanyak 19 hektar atau 53.4 peratus daripada sektor berkenaan telah dipadamkan, manakala baki 16.6 hektar masih memerlukan tindakan.

“Operasi pemadaman dan kawalan pemutus api berjalan dengan lancar. Pasukan bomba komited melaksanakan kawalan selama 24 jam.

“Pemantauan menggunakan dron juga masih dilakukan bagi merakam keadaan semasa kawasan kebakaran,” menurut laporan itu.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Mantan Perdana Menteri Malaysia ke-9, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob (tengah, berambut putih), hadir ke Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur pada 27 Ogos, untuk menghadapi pertuduhan tidak mengisytiharkan harta bernilai jutaan ringgit.

Mantan PM M’sia Ismail Sabri mengaku tidak bersalah gagal isytihar harta

Aug 27, 2026 | 3:04 PM
Puteri Gunung Ledang The Musical, PGLM, Tiara Jacquelina, aisha retno, mila mohsin

Selepas 20 tahun, cinta terhadap muzikal ‘Puteri Gunung Ledang’ masih membara

Aug 27, 2026 | 3:25 PM
Anggota penuh Jawatankuasa Fatwa Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS) Ustazah Dr Rohana Ithnin (kiri), dan Naib Presiden Persatuan Syarikat Kecil dan Sederhana (ASME) Cik Hamidah Aidillah Mustafa telah dicalonkan bagi Anugerah Tatler Front & Female 2026.

Dua tokoh wanita S’pura dicalon bagi Anugerah Tatler Front & Female 2026

Aug 27, 2026 | 2:14 PM
 ekopelancongan, Johor, Menteri Besar Johor, Onn Hafiz Ghazi

Pengunjung Kampung Sungai Melayu meningkat lebih dua kali ganda

Aug 27, 2026 | 1:44 PM
Sekatan ekonomi Amerika, Iran, Trump, perang AS-Iran, Selat Hormuz

Sekatan ekonomi AS ke atas Iran cetus keresahan rakyat

Aug 26, 2026 | 12:58 PM
pelancong, M’sia, meningkat, konflik Timur Tengah berlarutan

Jumlah pelancong ke M’sia meningkat meski konflik Timur Tengah berlarutan

Aug 25, 2026 | 1:38 PM
imbangan etnik Singapura, integrasi sosial Singapura, demografi Singapura

Spura kekal imbangan etnik secara umum, perkukuh integrasi

Aug 23, 2026 | 9:30 PM
rakyat Singapura baharu, pasangan antarabangsa, integrasi sosial Singapura

Dari England, Jepun, pasangan pilih S’pura jadi ‘rumah’ mereka

Aug 23, 2026 | 9:30 PM
Encik Yashwanth Naga Sai, atau lebih mesra dipanggil Sai oleh rakan-rakannya, menjadi rakyat Singapura sejurus sebelum menjalani Perkhidmatan Negara (NS). Bahkan, awal tahun ini, beliau dinamakan sebagai Anggota Perkhidmatan Negara Sepenuh Masa (NSF) Terbaik.

Daripada rakyat baharu ke NSF Terbaik

Aug 23, 2026 | 9:30 PM
- Foto hiasan oleh ISTOCKPHOTO

Larangan 'melamar' hak orang lain

Feb 7, 2021 | 5:30 AM

Asap tebal dilaporkan menyelubungi Jalan Pintasan Punggai-Sebana Cove sehingga mengehadkan jarak penglihatan dan membahayakan pengguna jalan raya.

Orang ramai yang melalui jalan tersebut dinasihatkan memandu dengan berhati-hati.

Operasi di Sektor A dibahagikan kepada tiga bahagian dengan tumpuan pemadaman diberikan di sepanjang bahu jalan.

Pasukan menjalankan operasi pemadaman langsung menggunakan satu aliran hos sepanjang 200 kaki dengan dua pancutan air, pam mudah alih, takungan air dan lori tangki.

Bagaimanapun, pemadaman tidak dapat dilakukan jauh ke dalam kawasan hutan disebabkan faktor keselamatan dan kekurangan pencahayaan.

Antara cabaran utama operasi ialah cuaca panas serta kering, angin kencang, laluan masuk yang sukar dan ketiadaan sumber air terbuka berhampiran lokasi.

Suhu tinggi turut mempercepat penyebaran bara api dalam lapisan gambut, manakala bahu jalan yang sempit dan keadaan tanah lembut menyukarkan pergerakan anggota serta jentera.

Sebanyak 12 lori tangki digunakan untuk membekalkan air secara ulang-alik ke kawasan kebakaran.

Tiga jengkaut pula dikerahkan untuk membina parit dan pemutus api bagi mengawal kebakaran daripada merebak.

Operasi melibatkan dua pegawai kanan dan 36 anggota bomba, dibantu sembilan anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia serta 14 kakitangan Ranhill SAJ.

Aset lain yang digunakan termasuk dua jentera pemadam dan tiga kenderaan utiliti.

Kebakaran itu dilaporkan pada 11.25 pagi, 24 Ogos, dan pasukan bomba tiba di lokasi lapan minit kemudian.

Operasi diketuai Pegawai Bomba Tinggi II Abd Rahim Abdul Ranil dengan Timbalan Penguasa Bomba II Suhailah Hasan sebagai komander operasi kanan.

Tiada mangsa terperangkap atau mengalami kecederaan dan tiada penduduk dipindahkan ke pusat pemindahan sementara.

Laporan berkaitan
Jutaan alami jangkitan pernafasan ketika jerebu merebak di IndonesiaAug 26, 2026 | 2:51 PM
Bomba mohon bantuan pengeboman air bagi kebakaran gambut PengerangAug 26, 2026 | 3:30 PM
Kebakaran tanah gambut Pengerang liputi 51.4 hektar; operasi padamkan kebakaran giat dijalankanAug 25, 2026 | 5:19 PM
Bombajohorkebakaran hutankebakaran tanahisu pencemaran