Isteri bekas Perdana Menteri Malaysia, Datin Seri Rosmah Mansor. - Foto BERNAMA

Isteri bekas Perdana Menteri Malaysia, Datin Seri Rosmah Mansor. - Foto BERNAMA

Isteri Najib diperintah bayar RM67.5j kepada syarikat barangan kemas Lebanon Rosmah didapati bertanggungjawab atas kehilangan 43 barang kemas bernilai AS$14.57j

KUALA LUMPUR: Isteri bekas Perdana Menteri Malaysia, Datin Seri Rosmah Mansor, diperintahkan membayar RM67.5 juta ($21.36 juta) kepada syarikat barangan kemas Lebanon selepas didapati bertanggungjawab atas kehilangan 43 barang kemas bernilai AS$14.57 juta.

Hakim Mahkamah Tinggi, Datuk Quay Chew Soon, dalam penghakimannya memerintahkan Datin Rosmah membayar jumlah ganti rugi atas kehilangan barangan itu dalam tempoh sebulan, bermula daripada penghakiman yang diputuskan pada 10 Jun, kepada Global Royalty Trading SAL.

Ketika membacakan penghakimannya, Datuk Quay berkata terdapat ‘prima facie’ (bukti nyata) isteri Encik Najib Tun Razak itu, gagal memulangkan barangan kemas berkenaan kepada syarikat berkenaan.

Mahkamah turut memerintahkan Datin Rosmah membayar kos RM150,000, iaitu masing-masing RM75,000 kepada plaintif dan pihak ketiga, lapor Berita Harian Malaysia.

Pada 29 Mac 2023, Global Royalty menyaman Datin Rosmah dan mendakwa beliau berbohong bahawa 44 barang kemas termasuk kalung berlian, anting-anting, cincin, gelang dan tiara, yang diserahkan ejen syarikat kepada beliau, telah dirampas pihak berkuasa Malaysia atas kesalahan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 (Amla).

Syarikat berpangkalan di Beirut itu mendakwa hanya satu daripada 44 barang kemas terbabit berada dalam simpanan dan kawalan polis, manakala baki 43 barangan kemas tidak berada dalam jagaan mereka.

Global Royalty kemudian mendakwa Datin Rosmah meletakkan tanggungjawab kepada Kerajaan Malaysia, sedangkan sebenarnya barang kemas itu telah hilang.

Hakim itu, ketika membacakan penghakimannya, berkata mahkamah mendapati terdapat bukti nyata Datin Rosmah gagal memulangkan barangan kemas berkenaan kepada syarikat itu dan ia adalah bukti kecuaian.

Beliau berkata dalam kes saman itu, fakta mengenai apa yang berlaku kepada barang kemas plaintif (Global Royalty) selepas penyerahan berada dalam pengetahuan Datin Rosmah sendiri selaku defendan.

Katanya, Datin Rosmah gagal membuktikan dakwaan semua 43 barang kemas terbabit telah disita.