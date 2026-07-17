JOHOR BAHRU: Majlis Istiadat Mengangkat Sumpah Jawatan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (Exco) Johor yang dijadualkan berlangsung di Istana Bukit Serene di Johor Bahru, pada 17 Julai, telah ditangguhkan ke 18 Julai.

Perkara itu dimaklumkan kepada petugas media oleh Pejabat Media Diraja (RPO) pada 17 Julai, bahawa majlis berkenaan akan diadakan pada 9.30 pagi, 18 Julai.

Setakat ini, tiada alasan diberikan berhubung penangguhan majlis itu, lapor Berita Harian Malaysia.

Semalam, media melaporkan barisan Exco Johor yang baharu selepas Barisan Nasional (BN) melakar kemenangan bergaya dengan membolot sebanyak 48 kerusi Dewan Undangan Negeri (DUN) pada Pilihan Raya Negeri (PRN) ke-16, bakal diketahui pada 17 Julai.

Majlis Istiadat Mengangkat Sumpah Jawatan Exco dijadualkan berlangsung di hadapan Pemangku Sultan Johor, Tunku Mahkota Ismail, di Istana Bukit Serene pada sebelah pagi.

Majlis penuh istiadat itu akan menyaksikan barisan kepimpinan baharu pentadbiran negeri mengangkat sumpah simpan rahsia dan menerima watikah pelantikan masing-masing.

Pengamal media turut dijemput membuat liputan di dua pintu masuk istana membabitkan Pintu Mahkota dan Pintu Kolam Air, bermula seawal 9.30 pagi.

Majlis istiadat itu dijadualkan turut dihadiri Menteri Besar Johor, Datuk Onn Hafiz Ghazi; Yang Dipertua Jumaah Majlis Diraja Johor, Datuk Dr Abdul Rahim Ramli; dan Setiausaha Kerajaan Negeri Johor, Datuk Mohammed Ridha Abd Kadir.

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